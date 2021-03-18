İzmir'de hırsız girdiği evin sahibini bıçakladı

İzmir'in Konak ilçesinde arkadaşıyla birlikte hırsızlık yapmak için bir eve giren şüpheli, ev sahibini bıçakla yaraladı.

İzmir'in Konak ilçesinde arkadaşıyla birlikte hırsızlık yapmak için bir eve giren şüpheli, ev sahibini bıçakla yaraladı.

İddiaya göre, 2 şüpheli hırsızlık yapmak amacıyla Göztepe Mahallesi 107 Sokak'ta bulunan 4 katlı binanın giriş katındaki eve girdi.

Hırsızları fark eden ev sahibi Muhammet A. (45) ve oğlu ile şüpheliler arasında arbede çıktı.

Zanlılardan Diyar K, Muhammet A'yı karın bölgesinden bıçakla yaraladı. Diğer şüpheli bu sırada kaçtı.

Durumun haber verilmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yaralı ev sahibi sağlık ekiplerince İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Diyar K. gözaltına alındı. Kaçan şüphelinin yakalanması için çalışma başlatıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Yusuf Soykan Bal