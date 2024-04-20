İzmir'de motosiklet ile otomobil çarpışması: Sürücü ağır yaralandı
İzmir'in Konak ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, otomobil ile motosiklet çarpıştı. Motosiklet sürücüsü ağır yaralandı ve hastaneye kaldırıldı. Otomobil sürücüsü ise emniyete götürüldü.
İzmir'in Konak ilçesinde otomobil ile çarpışan motosikletin sürücüsü ağır yaralandı.
Ö.A. (26) yönetimindeki 35 BHV 676 plakalı otomobil, Gaziler Caddesi'ndeki otoparktan çıktığı sırada karşı yönden gelen E.Ö'nün (31) kullandığı plakasız motosikletle çarpıştı.
İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekiplerince Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan E.Ö'nün hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.
Otomobil sürücüsü, ifadesi alınmak üzere emniyete götürüldü.