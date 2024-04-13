Üye Girişi
SEÇİM SONUÇLARI İÇİN TIKLAYIN
Haberler

İzmir'de Kamyonet Cinayeti: 3 Şüpheli Tutuklandı

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İzmir'in Bayraklı ilçesinde bir kişinin kamyonetinde silahla vurularak öldürülmesine ilişkin 3 şüpheli tutuklandı.

Ramazan Bayramı'nın ilk günü olan 10 Nisan'da Postacılar Mahallesi'nde, park halindeki kamyonette Mehmet A'yı yaralı halde görenler, sağlık ve polis ekibine haber verdi.

Ayakkabı toptancılığı yaptığı belirlenen Mehmet A. kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Olayla ilgili güvenlik kameralarının incelenmesi sonucu şüpheliler R.K. (35) ve G.U (45) yakalandı.

İfadesine başvurulan Mehmet A'nın eşi A.A. da polise verdiği ifade sonrası gözaltına alındı.

A.A'nın ifadesinde, gönül ilişkisi yaşadığı R.K'nin eşini öldürtmek için G.U ile anlaştığını söylediği öğrenildi.

Adliyeye sevk edilen zanlılardan R.K. ve G.U. tutuklandı, A.A. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı, A.A'nın adli kontrol şartıyla serbest bırakılmasına itiraz etti.

Gözaltına alınan A.A. sevk edildiği sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Kaynak: AA / Güncel

İzmir Güvenlik İzmir Adliye Suç 3.Sayfa Güncel Haberler

Bakmadan Geçme

Şekip Mosturoğlu kimdir? Şekip Mosturoğlu Fenerbahçe Başkanlığa aday mı? Evren Barış Yavuz kimdir? Evren Barış Yavuz kaç yaşında, nereli mesleği ne? Korkma Ben Yanındayım 6. Bölüm fragmanı yayınlandı mı? 13 Nisan Korkma Ben Yanındayım yeni bölüm fragmanı izleme linki var mı? Kardeşlerim 125. Bölüm fragmanı yayınlandı mı? 13 Nisan Kardeşlerim yeni bölüm fragmanı izleme linki var mı? Gönül Dağı 136. Bölüm fragmanı yayınlandı mı? 13 Nisan Gönül Dağı yeni bölüm fragmanı izleme linki var mı? BEŞİKTAŞ Samsunspor maçı kaç kaç, bitti mi? MAÇ SKORU! BJK-SAM maçı kaç kaç, canlı maç skoru! Beşiktaş Samsunspor maçı CANLI izle! 13 Nisan Beşiktaş Samsunspor maçı canlı yayın nereden ve nasıl izlenir? Mallorca Real Madrid maçı ne zaman, saat kaçta? Mallorca Real Madrid hangi kanalda, şifresiz mi? Torino Juventus maçı ne zaman, saat kaçta? Torino Juventus hangi kanalda, şifresiz mi? Altay Çorum maçı ne zaman, saat kaçta? Altay Çorum hangi kanalda, şifresiz mi? Adana Demirspor Kayserispor maçı ne zaman, saat kaçta? Adana Demirspor Kayserispor hangi kanalda, şifresiz mi? Beşiktaş Samsunspor maçı ne zaman, saat kaçta? Beşiktaş Samsunspor hangi kanalda, şifresiz mi? CANLI maç izle! TÜM MAÇLAR! Canlı şifresiz donmadan HD maç izle! 13 Nisan GÜNÜN MAÇLARI CANLI İZLE! Survivor dokunulmazlık oyununu kim kazandı? 13 Nisan Cumartesi 2024? Survivor kim kazandı? 13 Nisan Cumartesi Mavi Takım mı kazandı, Kırmızı Takım mı kazandı?
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title