İzmir'de Arkadaş Tartışması Kanlı Bitti

İzmir'in Konak ilçesinde, tartıştığı arkadaşı tarafından bıçaklandığı iddia edilen kişi hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre, Mimar Sinan Mahallesi 1393 Sokak'taki evde Furkan Uzunoğlu ile arkadaşı C.G. (28) arasında henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine C.G. bıçakla Uzunoğlu'nu yaraladı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Hayatını kaybettiği belirlenen Uzunoğlu'nun cenazesi, İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Gözaltına alınan C.G'nin emniyette susma hakkını kullandığı öğrenildi.