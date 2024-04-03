İzmir'de kumar oynayanlara 436 bin 900 lira para cezası

İzmir'in Bornova ilçesinde umuma açık bir iş yerinde kumar oynarken jandarma ekiplerine yakalanan, aralarında kadınların da olduğu 68 kişiye toplam 436 bin 900 lira para cezası kesildi.

İzmir İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Bornova ilçesine bağlı Gökdere Mahallesi'nde bulunan umuma açık bir işletmede kumar oynatıldığı bilgisi üzerine harekete geçti. Savcılıktan alınan izin kapsamında adrese gerçekleştirilen baskında, aralarında kadınların da olduğu 68 kişi tombala oyunuyla kumar oynarken yakalanırken, kumarbazlara toplam 436 bin 900 lira idari para cezası uygulandı.

Operasyon kapsamında işletme sahibi Y.Y. hakkında ise kumar oynamaya yer ve imkan sağlama suçundan adli işlem başlatıldı. Şüpheli, ifadesinin ardından serbest bırakıldı. - İZMİR