İzmir'de transit araç motosiklete çarptı: Çift hayatını kaybetti

İzmir'in Torbalı ilçesinde yaya geçidinden karşı yola geçerken transit aracın çarptığı motosikletteki çift, metrelerce sürüklenerek hayatını kaybetti.

Kaza, saat 15.10 sıralarında Torbalı ilçesi İzmir-Aydın karayolunda meydana geldi. İddiaya göre, Aydın istikametine seyir halinde olan 09 DJ 915 plakalı transit araç, yaya geçidinden karşı yola geçen Ahmet Bakırözü idaresindeki 35 TJK 41 plakalı motosiklete çarptı. Çarpmanın etkisiyle motosikletteki çift metrelerce sürüklendi. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan kontrolde motosiklette bulunan Torbalı Devlet Hastanesi personeli Şule Bakırözü'nün hayatını kaybettiği belirlendi. Durumu ağır olan eşi Ahmet Bakırözü ise ambulansa alınarak Torbalı Devlet Hastanesine kaldırıldı. Ahmet Bakırözü de burada yapılan tüm müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi. Hayatını kaybeden kadının cenazesi ise savcının incelemesinin ardından aynı hastaneye kaldırıldı.

Feci kaza kamerada

Kaza çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde karşı yola geçmek için yaya geçidini kullanmak isteyen Ahmet Bakırözü idaresindeki motosiklete, aynı yönde ilerlemekte olan transit aracın çarptığı ve kazanın şiddetiyle çiftin savrularak metrelerce sürüklendiği görüldü.

Kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor. - İZMİR