İstanbul-İzmir Otoyolu'nda kaza: 4 kişilik aile yaralandı

İstanbul- İzmir Otoyolu'nda bariyerlere çarpan araçtaki 4 kişilik aile yaralandı.

Tayfun Yemenicioğlu (61) idaresindeki 34 DU 3887 plakalı hafif ticari araç, İstanbul-İzmir Otoyolu Orhangazi Oksijen Tesisleri bölgesinde bariyerlere çarptı.

Kazada, sürücü ile eşi Sebahat (54) ve çocukları Ecrin ile ikiz kardeşi Enes Yemenicioğlu (18) yaralandı.

Sürücü ile oğlu Enes araçta sıkıştı.

İhbar üzerine kaza yerine itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Baba ve oğlu, itfaiye ekibince araçtan çıkarıldı.

Yaralılar, sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından Orhangazi Devlet Hastanesine kaldırıldı.