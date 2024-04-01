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CHP'nin İzmir'deki en çok oy aldığı ilçe Urla

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Yerel seçimlerin ardından Cumhuriyet Halk Partisi'nin (CHP) İzmir'de 30 ilçe belediyesi arasından kesin olmayan sonuçlara göre, en çok oy aldığı ilçe yüzde 70.48 ile Urla oldu.

31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimlerinin kesin olmayan sonuçlarına göre, İzmir'deki 30 ilçeden 28'inde, CHP'nin belirlediği adaylar başkanlık yarışını kazandı. CHP'nin İzmir'in 30 ilçesi arasından en çok oy aldığı ilçe 70.48 ile Urla oldu. 2019'da ise yüzde 79.44 ile en çok oy Narlıdere ilçesinden çıkmıştı.

6 ilçede 2019 seçimlerine göre oylar arttı

Kesinleşmeyen sonuçlara göre Urla, Bayındır, Bergama, Beydağ, Çeşme ve Kınık'ta olmak üzere toplam 6 ilçede ise 2019 seçimlerine göre oylarda artış görüldü.

Oyları artan ilçelerin 2024 ve 2019 seçimlerindeki oranları ise şu şekilde:

'Urla 2024'te 70.48 - 2019'da 67.49, Kınık 2024'te 55.75 - 2019'da 53.20, Beydağ 2024'te 55.51 - 2019'da 50.51, Bayındır 2024'te 55.39 - 2019'da 40.55, Çeşme 2024'te 53.74 - 2019'da 53.72, Bergama 2024'te 51.09 - 2019'da 48.79.'

En az oy oranı Selçuk'tan çıktı

Selçuk ise yüzde 34,22 ile en az oy oranının çıktığı ilçe oldu. 2019 yılında CHP, Selçuk'ta oyların yüzde 51.54'ünü almıştı. - İZMİR

31 Mart Yerel Seçim Sonuçları İçin Tıklayın

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika

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