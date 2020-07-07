İzmir'de bir gemide 276 sığınmacı yakalandı
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İzmir'de bir gemide 276 sığınmacı yakalandı

İzmir'de bir gemiyle yurt dışına geçirilmeye çalışılan 276 sığınmacı yakalandı, yasa dışı geçişi organize ettikleri iddiasıyla 8 kişi gözaltına alındı.

İzmir'de bir gemide 276 sığınmacı yakalandı
07.07.2020 11:15 | Son Güncelleme: 07.07.2020 11:34

İzmir'de bir gemiyle yurt dışına geçirilmeye çalışılan 276 sığınmacı yakalandı, yasa dışı geçişi organize ettikleri iddiasıyla 8 kişi gözaltına alındı.

İzmir Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçaklığı ve İnsan Ticaretiyle Mücadele Şubesi ile Sahil Güvenlik Ege Komutanlığı ekipleri, bir grup düzensiz göçmenin yasa dışı yollarla yurt dışına çıkarılacağı bilgisi üzerine çalışma başlattı.

Ekipler, teknik ve fiziki takibin ardından Narlıdere sahiline yaklaşan bir gemiyi izlemeye aldı. Onarım bildirimiyle Sahilevleri semtindeki balıkçı barınağına yanaşan gemi, kıyıya yanaşıp sığınmacıları aldığı sırada operasyon düzenlendi.

Gemide yapılan aramada yakıt deposuna benzer kapalı ve hava almayan bir bölmede 46'sı kadın 59'u çocuk 276 sığınmacı tespit edildi. Sığınmacıların Türkiye'nin farklı illerinden getirilen Afganistan, Bangladeş, Suriye, Orta Afrika, Somali ve İran uyruklulardan oluştuğu belirlendi.

Gemiden çıkarılan bazı sığınmacıların nefes almakta güçlük çektikleri belirtildi.

Operasyonda yasa dışı geçişi organize ettikleri iddiasıyla 8 kişi gözaltına alındı.

Gemi su almaya başlamış

Operasyona ait görüntülerde, Sahil Güvenlik botlarının gemiye yanaşması ve daha sonra gemiye çıkan ekiplerin kapalı alandaki sığınmacıları kurtarması, şüphelileri de yakalaması yer alıyor.

Bu arada yaklaşık 40 metre uzunluğundaki geminin bir süredir Fethiye açıklarında bulunduğu ve göçmen kaçakçılarını almak için 19 Haziran'da İzmir Körfezi'ne geldiği öğrenildi.

Onarım bildirimiyle Narlıdere sahile çekilen geminin su almaya başladığı ve daha fazla göçmen taşımak için iç bölümündeki bazı orijinal bölümlerinin yıkıldığı tespit edildi.

Kaynak: AA

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