Ambulans helikopter yeni doğan bebek için havalandı
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Ambulans helikopter yeni doğan bebek için havalandı

Anadolu Ajansı / Turgay Konuralp - Haberler | Güncel

İzmir'in Ödemiş ilçesinde yeni doğan bebek, rahatsızlanınca ambulans helikopterle İzmir'deki hastaneye sevk edildi.

İzmir'in Ödemiş ilçesinde yeni doğan bebek, rahatsızlanınca ambulans helikopterle İzmir'deki hastaneye sevk edildi.

Ödemiş Devlet Hastanesinde bugün doğan ve henüz adı konmayan erkek bebeğin, yapılan kontrollerinde kalbiyle ilgili rahatsızlığı tespit edildi.

Bunun üzerine bebek, gerekli işlemlerinin ardından 112 Hava Ambulansı ile İzmir'deki Sağlık Bilimleri Üniversitesi (SBÜ) Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi.

Bebeğin kardiyoloji servisinde tedavisinin devam ettiği öğrenildi

Ambulans helikopter yeni doğan bebek için havalandı
Ambulans helikopter yeni doğan bebek için havalandı
Ambulans helikopter yeni doğan bebek için havalandı
Ambulans helikopter yeni doğan bebek için havalandı
Ambulans helikopter yeni doğan bebek için havalandı
Ambulans helikopter yeni doğan bebek için havalandı
Ambulans helikopter yeni doğan bebek için havalandı
Ambulans helikopter yeni doğan bebek için havalandı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Turgay Konuralp

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