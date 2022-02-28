İzmir'de 29 göçmen kurtarıldı - Haberler

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İzmir'de 29 göçmen kurtarıldı

Demirören Haber Ajansı, Halil İbrahim Karabıyık - Güncel
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İzmir'de 29 göçmen kurtarıldı

İZMİR'in Çeşme ilçesinde açıklarında, yasa dışı yollarla Yunanistan adalarına geçmeye çalıştıkları sırada lastik bota bağlı olan motorun arıza yapması sonucu denizde mahsur kalan 29 göçmen kurtarıldı.

İZMİR'in Çeşme ilçesinde açıklarında, yasa dışı yollarla Yunanistan adalarına geçmeye çalıştıkları sırada lastik bota bağlı olan motorun arıza yapması sonucu denizde mahsur kalan 29 göçmen kurtarıldı.

Çeşme ilçesi açıklarında dün saat 08.15 sıralarında bir grup düzensiz göçmen, lastik bot arızası sonucu denizde sürüklenmeye başladı. Bunun üzerine göçmenler, Sahil Güvenlik Komutanlığı ekiplerinden yardım talebinde bulundu. Bölgeye gelen ekipleri, yasa dışı yollarla Yunanistan adalarına geçmeye çalıştıkları sırada lastik bota bağlı olan motorun arıza yapması sonucu denizde mahsur kalan 29 göçmeni kurtardı. Sahil Güvenlik botuna alınan göçmenler, kıyıya çıkartıldı. İşlemleri tamamlanan göçmenler, İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne gönderildi.


İzmir'de 29 göçmen kurtarıldı

Demirören Haber Ajansı / Halil İbrahim Karabıyık - Güncel

Sahil Güvenlik, Yunanistan, Çeşme, Güncel, Haberler

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