İzmir'de 100 kişi MHP'ye katıldı

KARABAĞLAR, İZMİR (AA) - İzmir'in Karabağlar ilçesinde, 100 kişi düzenlenen törenle MHP'ye katıldı.

MHP İl Başkanı Veysel Şahin, partisinin Karabağlar İlçe Başkanlığında düzenlenen törende, yakalarına rozet taktıkları 100 kişinin bir bölümünün CHP'den istifa ettiğini bir kısmının da ilk kez bir siyasi partiye üye olduğunu kaydetti.

MHP'ye katılımların sürdüğünü kaydeden Şahin, şöyle dedi:

"Üye kayıtlarımız devam edecek. MHP'nin bu memleketin asli unsuru olduğunu gören, arkadaşlarımız partimize itibar etmeye devam ediyor. Biz de kayıtlarını alıp teşekkür ediyoruz. Türkiye'de muhalefetin yaptığı, bir kaos siyaseti var. Kaos siyasetinden herkes rahatsız. Bir kaos ortamı yaratılmaya çalışılıyor. Vatandaş buna tepkili."

Şahin'in konuşmasının ardından MHP'ye üye olan 100 kişiye rozetleri takıldı.

Törene MHP İzmir İl Başkan Yardımcısı Cumhur Bulut, Karabağlar İlçe Başkanı Latif Alaboğa, Urla İlçe Başkanı Tercan Ayhan da katıldı.

AA / Tezcan Ekizler - Son Dakika Haberleri

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