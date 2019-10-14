İzmir Büyükşehir Belediye Meclisi'nden harekata destek açıklaması

14.10.2019 21:34

İzmir Büyükşehir Belediye Meclisi, Türkiye'nin güney sınırında oluşturulmaya çalışılan terör koridorunu yok etmek, bölgeye barış ve huzuru getirmek amacıyla başlatılan Barış Pınarı Harekatı'na destek açıklamasında bulundu.

Meclisin ekim ayı birinci toplantısı belediye binasında bulunan meclis salonunda Belediye Başkanı Tunç Soyer başkanlığında gerçekleşti.

Soyer, toplantının açılışında yaptığı açıklamada, Barış Pınarı Harekatı'nda şehit olan askerler için başsağlığı dilerken, "Suriye sınırımızda başlayan harekatın bir an önce askerlerimizin canı yanmadan, tamamlanarak hepsinin memleketimize geri dönmesi diliyorum. Hepimizin ciğeri yanıyor. En kısa sürede barış diliyoruz. Askerlerimizin vatana dönmesini, kimsenin canının yanmasını diliyorum." dedi.

"Belediye Meclisimiz kahraman Mehmetçiklerimizin yanındadır"

AK Parti Grup Başkan Vekili Özgür Hızal, Türkiye'nin, güvenlik kuvvetleriyle bölücü terör örgütü PKK'ya karşı yıllardan beri büyük bir mücadele verdiğini ifade etti.

Teröre karşı milletçe verdiğimiz bu mücadelenin bir diğer ayağını Barış Pınarı Harekatı'nın oluşturduğunu belirten Hızal, şunları söyledi:

"İnsanlarımızı katleden PKK terör örgütü yok edilmesi gereken bir cinayet şebekesidir. Suriye topraklarının önemli bir bölümü DEAŞ, PYD-YPG gibi terör örgütlerinin eline geçmiştir. PKK'nın Suriye'deki yapılanması olan PYD-YPG, Kuzey Suriye'de geniş bir alanı kontrol etme imkanı bulmuştur. Bu alan üzerinden ülkemize saldırılar düzenlenmektedir.

Bölgemizin istikrar, barış ve refahına karşı en büyük tehdit olan DEAŞ, PKK, PYD-YPG terör örgütünün bu yıkıcı faaliyetlerini sonlandırmak, yurtlarına zulüm, sürgün baskı ve katliamla yitirmiş yüz binlerce Suriyelinin vatanlarına dönüşlerini sağlamak için düzenlenen Barış Pınarı Operasyonu'nu Belediye Meclis üyeleri olarak destekliyoruz. Ordumuza muvaffakiyetler diliyoruz. Belediye Meclisimiz kahraman Mehmetçiklerimizin yanındadır."

CHP Parti Grup Başkan Vekili Mustafa Özuslu da 6. gününde olunan Barış Pınarı Harekatı'nın vatan ve millet sevdasıyla savaşan askerlerimizin hiçbirinin ayağına taş değmeden tamamlanmasını diledi.

Tezkerenin TBMM'den AK Parti, CHP, MHP ve İYİ Parti'nin oylarıyla geçtiğini hatırlatan Özuslu, "Orada belli bir ittifak sağlandı. Böyle önemli bir konuda ülkenin bekasını ve geleceğini ilgilendiren bir konuda siyaset yapılamaz. Atatürk der ki, 'Savaş mecbur kalınmadıkça, bir cinayettir' der. Hiç kimse tabii ki savaşı istemez. Hiçbir ülke savaşmayı istemez. Aslında savaş diplomasinin bittiği yerde başka araçlar kullanılarak yürütülen bir politik girişimdir. En kısa zamanda bu harekat neticelendirilir." şeklinde konuştu.

MHP Grup Başkanvekili Selahattin Şahin ise Kuzey Suriye'de ve Orta Doğu'da belki de Cumhuriyet tarihinin en önemli operasyonu sürdürüldüğünü dile getirdi.

Barış Pınarı Harekatı'nın önemli bir operasyon olduğunu vurgulayan Şahin, "İnşallah amacına ulaşır. Mehmetçiğimiz istediği gibi sonuç alır. Burada terör örgütleri Amerika ya da dış güçler tarafından desteklenmektedir. Burada terör devleti kurmak istiyorlar. Allah'ın izniyle bu devleti kuramayacaklar. Türk halkının ordusunun, hükümetin ve parlamentosunun kararlığını birlik ve beraberliği Allah'ın izniyle her şeyin üstesinden gelecek." dedi.

İYİ Parti Grup Başkanvekili Kemal Sevinç de harekatta görev yapan askerlerin kazasız belasız bir şekilde barışı tesis etmelerinin ardından huzur içinde Türkiye'ye dönmelerini temenni ettiğini ifade etti.

Özuslu'dan "savaş" eleştirisi

Konuşmaların ardından söz isteyen Hızal, Özuslu'nun konuşmasında savaş kelimesini kullandığını hatırlatarak, "Zannedersem dili sürçmüş diye düşünüyorum. Savaş, iki devlet arasında söz konusu olur. Dolayısıyla şu anda sınırlarımız ötesinde meydana gelen bir terör operasyonudur. Karşımızda herhangi bir meşru devlet söz konusu değildir. PKK, DEAŞ, PYD-YPG gibi terör örgütlerinin ülkemizle alakalı olan tehditlerinin ortadan kaldırılması adına verilmiş bir mücadeledir. Bunu düzeltmek istedim." diye konuştu.

Kaynak: AA