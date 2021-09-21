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İzmir açıklarında düzensiz göçmen hareketliliği

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
İzmir açıklarında düzensiz göçmen hareketliliği

İzmir'in Çeşme, Seferihisar ve Dikili ilçesi açıklarında Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına itilen 105 düzensiz göçmen ekiplerce kurtarılırken, yasa dışı yollardan yurt dışına çıkmaya çalışan 87 düzensiz göçmen ve 2 göçmen kaçakçısı şüphelisi de Sahil Güvenlik Komutanlığı...

İzmir'in Çeşme, Seferihisar ve Dikili ilçesi açıklarında Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına itilen 105 düzensiz göçmen ekiplerce kurtarılırken, yasa dışı yollardan yurt dışına çıkmaya çalışan 87 düzensiz göçmen ve 2 göçmen kaçakçısı şüphelisi de Sahil Güvenlik Komutanlığı ekiplerince yakalandı.

Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri 17 Eylül günü farklı saatlerde, Çeşme ilçesi açıklarında Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına geri itildikleri tespit edilen lastik botlar içerisindeki 45 düzensiz göçmeni kurtardı. Yine 17 Eylül tarihinde, Seferihisar ilçesi açıklarında durdurulan hareketli yelkenli tekne içerisindeki 87 düzensiz göçmen ve 2 göçmen kaçakçısı şüphelisi yakalanırken, 19 Eylül tarihinde ise Seferihisar ilçesi açıklarında Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına geri itildikleri belirlenen lastik bot içerisindeki 24 düzensiz göçmen ekiplerce kurtarıldı. Ayrıca, yine 19 Eylül tarihinde Dikili ilçesi açıklarında, Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına geri itilen lastik bot içerisindeki 36 düzensiz göçmen de Sahil Güvenlik Komutanlığı ekiplerince kurtarıldı.

Karaya çıkarılan düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi. - İZMİR

İzmir açıklarında düzensiz göçmen hareketliliği

İzmir açıklarında düzensiz göçmen hareketliliği

İzmir açıklarında düzensiz göçmen hareketliliği

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Haber: İzmir açıklarında düzensiz göçmen hareketliliği - Haberler
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