İyi Parti'li Ataş'tan Hükümete Eleştiri

İYİ Parti Kayseri Milletvekili Dursun Ataş, "Filistin ve Arap ülkeleri mevzu bahis olduğunda yüksek tonda konuşan iktidar, Çin'in zulmü altında yaşayan Doğu Türkistan'daki soydaşlarımızla alakalı tek bir cesur açıklama yapamamıştır" dedi.

İYİ Parti Kayseri Milletvekili Ataş, TBMM Genel Kurulu'nda, Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı ile Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı'nın (TİKA) çalışmalarını ve bütçesini değerlendirdi. İYİ Parti'li Ataş, hükümete yönelik eleştirilerde bulunarak, "Filistin ve Arap ülkeleri mevzu bahis olduğunda yüksek tonda konuşan iktidar, Çin'in zulmü altında yaşayan Doğu Türkistan'daki soydaşlarımızla alakalı tek bir cesur açıklama yapamamıştır. Musul ve Kerkük'te, Suriye'deki iç savaştan en ağır bedeller ödeyen Türkmenler maalesef ki kayıtsız kalmıştır. Yoksa Türkmenler 'Türk' diye ümmetten sayılmamakta mıdır? Putin'in Kırım'ı işgal etmesi sineye çekilmiştir. Çin zulmünden kaçan Uygur Türkleri, günlerce havaalanında bekletilmiştir. Türk vatandaşı Uygurların Doğu Türkistan'la ilgili faaliyetlerine yasak getirilmiştir. Irak'tan, Suriye'den gelen Türkmenler binbir sıkıntı içerisindeyken, milyonlarca mülteci ellerini kollarını sallaya sallaya Türkiye'de dolaşıp her türlü hizmetten parasız yararlanmaktadır. Suriyeliler, her ay başı, hiçbir emek sarf etmeden ATM'lere gidip, parasını çekiyor; yardımlaşma fonlarından kömürünü ve gıdasını alıyor. Kısacası yardımlar ve hoşgörü, 'Rabia' işareti yapana var, 'bozkurt' işareti yapana maalesef ki yok. Öncelikle Türk kimdir, bunu kavramanız gerekmektedir. Türk, çağ açan Fatih'tir, hesap kapatan Mustafa Kemal'dir" diye konuştu.

