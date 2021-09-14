İYİ Parti Grup Başkanvekili Dervişoğlu, Seferihisar'ı ziyaret etti - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

İYİ Parti Grup Başkanvekili Dervişoğlu, Seferihisar'ı ziyaret etti

AA / Cemrecan Tutar - Haberler | Politika
İYİ Parti Grup Başkanvekili Dervişoğlu, Seferihisar'ı ziyaret etti

İYİ Parti Grup Başkanvekili Müsavat Dervişoğlu, İzmir'in Seferihisar ilçesinde partililer ve esnafı ziyaret etti.

İYİ Parti Grup Başkanvekili Müsavat Dervişoğlu, İzmir'in Seferihisar ilçesinde partililer ve esnafı ziyaret etti.

Seferihisar ilçe teşkilatında partililerle bir araya gelen Dervişoğlu, daha sonra esnafla sohbet etti.

Dervişoğlu, gazetecilere, Seferihisar'ın, insanı ve doğasıyla İzmir'in en güzel ilçelerinden biri olduğunu söyledi.

Sadece seçim zamanı oy istemeye gelen milletvekili olmadığını kaydeden Dervişoğlu, "Her zaman bölgemizde ziyaretlerimi yapıyorum." dedi.

Dervişoğlu, ilçedeki vatandaşların sorunlarını dinledi.

İYİ Parti Grup Başkanvekili Dervişoğlu, Seferihisar'ı ziyaret etti

İYİ Parti Grup Başkanvekili Dervişoğlu, Seferihisar'ı ziyaret etti

AA / Cemrecan Tutar - Son Dakika Haberleri

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Devlet Bahçeli Meral Akşener İbrahim Altay
Magazin Mehmet Erdem Ferhan Şensoy Kenan İmirzalıoğlu
Spor Ali Koç Arda Turan Halil İbrahim Dervişoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Güzel Sözler Şans Oyunları Münir Karaloğlu Hakan Binbaşgil Sergen Yalçın
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: İYİ Parti Grup Başkanvekili Dervişoğlu, Seferihisar'ı ziyaret etti - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 14.09.2021 19:15:22. #1.12#