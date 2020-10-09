İÜ İstanbul Tıp Fakültesi ek hizmet binası hizmete açıldı

İstanbul Üniversitesi (İÜ) İstanbul Tıp Fakültesi ek hizmet binası hizmete açıldı.

İstanbul Üniversitesi (İÜ) İstanbul Tıp Fakültesi ek hizmet binası hizmete açıldı.

Fakültenin Fatih'teki ek hizmet binasının açılışı, İstanbul Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mahmut Ak, İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Tufan Tükek ve Fatih Belediye Başkanı Ergün Turan'ın katılımıyla gerçekleştirildi.

Açılışta konuşan Prof. Dr. Ak, yakın zamanda yaşanan deprem nedeniyle zorunlu olarak bazı tedbirler aldıklarını, bu vesileyle İstanbul Tıp Fakültesine mekan olarak da çok yakın olan bu binanın bünyelerine katıldığını söyledi.

Prof. Dr. Ak, üniversiteye bu imkanı sağladıkları için Sağlık Bakanlığı, Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı ile Hazine ve Maliye Bakanlığı'na teşekkür ederek, şunları ifade etti:

"Burada İstanbul Tıp Fakültemiz hiçbir enerji kaybına yol açmadan hem öğrencilerimize hem de topluma bir taraftan sağlık eğitimi, diğer taraftan sağlık hizmetini sunma fırsatını yakalamış oldu. Burada göz ve kulak, burun, boğaz hastalıkları hizmetleri yapılacak. Her iki anabilim dalının Türkiye adına çok güçlü, zengin bir kadrosu var. Bu kadro burada hem eğitim hem de sağlık hizmeti bakımından üst düzeyde hizmet sunmaya devam edecekler. Aslında eğitim dediğimiz sadece lisans eğitimi değil, tabii ki hem kendi personelinizi yetiştirme hem de Türkiye'ye değerli, nitelikli insan yetiştirme anlamında uzmanlık eğitimi de burada verilecek. Türkiye'nin gelecekteki doktorları buradan büyük bir ehliyetle eğitimlerini alıp, sağlık hizmetinin neferleri olarak da görev yapmaya devam edecekler."

"Böyle bir hastaneyi açmaktan gurur duyuyoruz"

İstanbul Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Tufan Tükek de açılan kulak, burun, boğaz ve göz hastanesinin yurt dışında örneklerinin olduğunu ancak Türkiye'de bir örneğinin bulunmadığını belirterek, şöyle konuştu:

"Geçen sene deprem nedeniyle Sağlık Bakanlığımızın büyük bir lütfuyla bize bağışlamış, bahşetmiş oldukları, tekrar restorasyon ve sonrasında kulak, burun, boğaz ve göz gibi iki güzide cerrahi branşa böyle bir imkan sağlamış oldukları için ben de teşekkür etmek istiyorum. Göz ve kulak, burun, boğaz neden önemli diye bakacak olursak, birbirine yakın iki tane organın hastalıkları ve gerçekten cerrahi olarak da çok sayıda hastaya hizmet veren üniteler bunlar. Hem göz olsun hem kulak, burun, boğaz olsun ameliyat sırası bekleyen çok sayıda hastanın var olduğunu biliyoruz. Bu amaçla biz böyle bir üniteyi, böyle bir hastaneyi İstanbul Tıp Fakültesi bünyesinde de kurduğumuz için gururlu, mutlu olduğumuzu söylemek istiyoruz. Burada 70 yataklı, 11 tane son derece teknolojik imkanlarla donatılmış ameliyathane imkanlarına sahip. Yoğun bakım yataklarıyla gerçekten bütün ihtiyacı karşılanacak, gerçekten hiçbir şeyden kaçınılmadan bağışçılarımızın da katkısıyla böyle bir hastaneyi açmaktan gurur duyuyoruz."

Konuşmaların ardından hastane, basın mensuplarına gezdirildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Hatice Şenses Kurukız