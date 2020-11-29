Son dakika haber | İtalya'nın Sardunya adasındaki sel felaketinde bilanço ağırlaşıyor
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Son dakika haber | İtalya'nın Sardunya adasındaki sel felaketinde bilanço ağırlaşıyor

29.11.2020 14:48 | Son Güncelleme: 29.11.2020 14:53
Son dakika haber | İtalya'nın Sardunya adasındaki sel felaketinde bilanço ağırlaşıyor

Son dakika haberine göre İtalya'nın batısında yer alan Sardinya adasında 3 kişinin hayatını kaybettiği sağanak sonrası oluşan sel felaketinde adada hayat felç oldu.

İtalya'nın batısında yer alan Sardinya adasında 3 kişinin hayatını kaybettiği sağanak sonrası oluşan sel felaketinde adada hayat felç oldu. Sel felaketinde bir çok araç ve ev sular altında kaldı.

İtalyan ANSA ajansının haberine göre, adanın kuzeyindeki Nuoro vilayetine bağlı Bitti kasabasında sabah saatlerinde yoğun yağışın yol açtığı heyelan ve sel felaketinde 3 kişi öldü, 1 kişi kayboldu. Bölgede arama kurtarma çalışmaları tüm hızıyla sürerken, Sardinya adasında sel felaketinin ağır bilançosu amatör kameralara yansıdı. Bir çok ev, araba sular altında kalırken, Nuoro'nun Belediye Başkanı Andrea Soddu, bölgede "özellikle şiddetli" yağış olduğu konusunda halkı ikinci kez dikkatli olmaları konusunda uyardı. Soddu, sel nedeniyle bilançonun ağırlaştığını ifade ederek, yaklaşık 500 kişinin tahliye edilmesi gerektiğini ifade etti.

 

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Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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