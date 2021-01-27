İtalya'da Kovid-19 salgınında son 24 saatte 15 bin 204 vaka kaydedildi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

İtalya'da Kovid-19 salgınında son 24 saatte 15 bin 204 vaka kaydedildi

27.01.2021 19:43 | Son Güncelleme: 27.01.2021 19:46
İtalya'da Kovid-19 salgınında son 24 saatte 15 bin 204 vaka kaydedildi

İtalya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında, son 24 saatte 15 bin 204 yeni vaka tespit edildi.

İtalya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında, son 24 saatte 15 bin 204 yeni vaka tespit edildi.

Sağlık Bakanlığı'nın günlük açıkladığı verilere göre, ülkede son 24 saatte yapılan 293 bin 770 testte 15 bin 204 kişiye Kovid-19 tanısı konuldu. Böylece salgının başladığı geçen yıl şubat ayından bu yana vaka sayısı 2 milyon 501 bin 147'ye ulaştı.

Ülkede aktif Kovid-19 hasta sayısı 477 bin 969'a, yoğun bakımdakilerin sayısı ise 2 bin 352'ye geriledi.

Hayatını kaybedenlerin sayısı ise 467 artarak, 86 bin 889'a yükseldi.

İyileşenlerin sayısı ise 19 bin 172 artışla 1 milyon 936 bin 289'a ulaştı.

Kovid-19 için yaygın aşılama kampanyasının 27 Aralık'ta başladığı ülkede bugün son güncellenen verilere göre, aşılananların sayısı 1 milyon 575 bin 258 oldu. Bunların 270 bin 269'unu ikinci doz aşıyı alanlar olduğu bilgisi paylaşıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Barış Seçkin

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Mehmet Muş Devlet Bahçeli Süleyman Soylu Enis Berberoğlu Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Sezen Aksu Cemre Kemer Hande Erçel Neslihan Atagül
Spor Caner Erkin Gökhan Gönül Ünal Karaman Josef De Souza Mustafa Cengiz
Tüm Haberler Kaza Türk Rusya Fırtına
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: İtalya'da Kovid-19 salgınında son 24 saatte 15 bin 204 vaka kaydedildi - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 27.1.2021 19:46:43. #1.15#
title