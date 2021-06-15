İsviçre Konfederasyonu Başkanı Parmelin, Putin-Biden zirvesinin dünya için "umut verici" olduğunu söyledi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

İsviçre Konfederasyonu Başkanı Parmelin, Putin-Biden zirvesinin dünya için "umut verici" olduğunu söyledi

Anadolu Ajansı / Bayram Altuğ - Haberler | Güncel

İsviçre Konfederasyonu Başkanı Guy Parmelin, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile ABD Başkanı Joe Biden arasında Cenevre'de yarın gerçekleşecek zirvenin sadece iki ülke arasındaki ilişkiler için değil, tüm dünya için "umut verici bir işaret" olduğunu belirtti.

İsviçre Konfederasyonu Başkanı Guy Parmelin, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile ABD Başkanı Joe Biden arasında Cenevre'de yarın gerçekleşecek zirvenin sadece iki ülke arasındaki ilişkiler için değil, tüm dünya için "umut verici bir işaret" olduğunu belirtti.

Brüksel'deki temaslarını tamamlayan ABD Başkanı Biden, TSİ 17.30 sularında İsviçre'nin Cenevre kentinde bulunan Cointrin Havaalanına iniş yaptı.

Biden, Putin ile yarın Cenevre'de gerçekleştireceği tarihi zirve öncesi ilk görüşmesini İsviçre Konfederasyonu Başkanı Guy Parmelin ile yaptı.

Biden'ın konaklayacağı otelde yapılan görüşmenin ardından, ABD tarafından bir açıklama gelmezken, Parmelin, Dışişleri Bakanı Ignazio Cassis ile basın toplantısı düzenledi.

Parmelin, Cenevre'de düzenlenecek zirvenin "yapıcı bir görüşme" olması temennisinde bulunarak, "Bu toplantı, Kovid-19 salgınından sonra umut verici bir işaret." ifadesini kullandı.

Putin-Biden zirvesinin sadece iki ülkenin yararına olmadığının altını çizen Parmelin, "zirvenin tüm dünyanın yararına" olacağını vurguladı.

Parmelin, AA muhabirinin, Biden ile yapılan görüşmede uzun zamandır Cenevre'de devam eden Suriye Anayasa Komitesi toplantıları ve Suriye sorununun ele alınıp alınmadığına ilişkin sorusuna ise "Hayır, bu konuyu görüşmedik." karşılığını verdi.

"İran nükleer anlaşması da görüşüldü"

İsviçre Dışişleri Bakanı Cassis ise "Kapsamlı Ortak Eylem Planı" (KOEP) olarak adlandırılan İran nükleer anlaşmasının Biden ile yapılan görüşmede ele alındığını bildirdi.

Cassis, "Şu anda durum çok zor. Biliyorsunuz İran'da (cumhurbaşkanlığı) seçimler çok yakında yapılacak ve bence çok yüksek beklentiler olmamalı. Ancak, ABD yönetiminin yeni bir yol bulmaya yönelik niyeti ortada. Ama kolay olmayacak. Çünkü uzun süredir devam eden bir ihtilaf var." değerlendirmesinde bulundu.

Küresel zorlukların hep birlikte üstlenilmesi gerektiğine işaret eden Cassis, Cenevre'deki zirvenin bu yolda atılmış önemli bir adım olduğunu kaydetti.

Cenevre'de ABD ile Rusya arasındaki en son zirve, Kasım 1985'te dönemin ABD Başkanı Ronald Reagan ve Rusya Devlet Başkanı Mihail Gorbaçov arasında yapılmıştı.

İsviçre Konfederasyonu Başkanı Parmelin, Putin-Biden zirvesinin dünya için 'umut verici' olduğunu söyledi
İsviçre Konfederasyonu Başkanı Parmelin, Putin-Biden zirvesinin dünya için 'umut verici' olduğunu söyledi
İsviçre Konfederasyonu Başkanı Parmelin, Putin-Biden zirvesinin dünya için 'umut verici' olduğunu söyledi
İsviçre Konfederasyonu Başkanı Parmelin, Putin-Biden zirvesinin dünya için 'umut verici' olduğunu söyledi

Kaynak: Anadolu Ajansı / Bayram Altuğ

Beyaz Saray'dan Erdoğan-Biden görüşmesinin ardından dikkat çeken sözler: S-400'ler ile Kabil Havalimanı arasında bağlantı yok
Beyaz Saray'dan Erdoğan-Biden görüşmesinin ardından dikkat çeken sözler: S-400'ler ile Kabil Havalimanı arasında bağlantı yok
ABD'de Kovid-19 salgınında ölenlerin sayısı 600 bini geçti
ABD'de Kovid-19 salgınında ölenlerin sayısı 600 bini geçti
ABD Başkanı Biden, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüştüğü konulardan Afganistan'ın sorulması üzerine 'Uzun görüşmelerimiz oldu.
ABD Başkanı Biden, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüştüğü konulardan Afganistan'ın sorulması üzerine "Uzun görüşmelerimiz oldu.
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Fuat Oktay Sedat Peker Bülent Turan Emmanuel Macron
Magazin Ezgi Mola Sarp Akkaya Acun Ilıcalı Kerimcan Durmaz
Spor Okay Yokuşlu Burak Yılmaz Çağlar Söyüncü Roberto Mancini Hakan Çalhanoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
İsviçre Konfederasyonu Başkanı Parmelin, Putin-Biden zirvesinin dünya için "umut verici" olduğunu söyledi - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 15.06.2021 22:34:00. #1.13#

title