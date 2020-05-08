İsveç'te son 24 saatte koronavirüsten 135 ölüm

İsveç'te koronavirüs (Covid-19) nedeniyle son 24 saatte 135 kişi yaşamını yitirdi.

İsveç'te koronavirüs (Covid-19) nedeniyle son 24 saatte 135 kişi yaşamını yitirdi. Ülkede virüs kaynaklı toplam ölü sayısı 3 bin 175'e çıktı.

İsveç'te son bir günde 135 kişinin daha koronavirüsten hayatını kaybetmesiyle toplam can kaybı 3 bin 175'e yükseldi. Ülkede vaka sayısı ise son 24 saatte 642 artarak, 25 bin 265'e çıktı.

Kaynak: DHA