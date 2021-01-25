İstanbul'un barajlarındaki su seviyesi yüzde 32,78'e yükseldi
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İstanbul'un barajlarındaki su seviyesi yüzde 32,78'e yükseldi

25.01.2021 12:25 | Son Güncelleme: 25.01.2021 12:28
İstanbul'un barajlarındaki su seviyesi yüzde 32,78'e yükseldi

İstanbul'un barajlarındaki su seviyesi ortalaması son yağışlarla yüzde 32,78'e yükseldi.

İstanbul'un barajlarındaki su seviyesi ortalaması son yağışlarla yüzde 32,78'e yükseldi.

İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) verilerine göre, kente su sağlayan barajlardaki doluluk oranı bugün itibarıyla yüzde 32,78 olarak ölçüldü. Yağışlar öncesi 8 Ocak'ta su seviyesi yüzde 19,16'ya kadar inmişti.

İSKİ'nin internet sitesinde yer alan bilgilere göre su miktarı Istrancalar'da yüzde 54,03, Terkos'ta yüzde 32,72, Sazlıdere'de yüzde 12,89, Alibey'de yüzde 43,03, Büyükçekmece'de yüzde 31,95, Ömerli'de yüzde 35,25, Darlık'ta yüzde 51,35, Elmalı yüzde 35,99, Kazandere yüzde 35,53 ve Pabuçdere yüzde 12,34 olarak kaydedildi.

Kente su sağlayan baraj ve göletler, 868 milyon 683 bin metreküp su biriktirme hacmine sahipken, su miktarı son yağışlarla 285 milyon metreküp seviyesine yükseldi.

İstanbul'a dün itibarıyla verilen su miktarı ise 2 milyon 860 bin metreküp oldu.

2014 yılını geçti

Son yağışlarla barajlardaki su seviyesi son 15 yılın en düşük seviyesi olan 2014'teki yüzde 32,66'lık seviyeyi geride bıraktı.

Barajlardaki doluluk oranı, 25 Ocak tarihi baz alındığında 2005'te yüzde 48,87, 2006'da yüzde 88,00, 2007'de yüzde 54,88, 2008'de yüzde 25,20, 2009'da yüzde 48,99, 2010'da yüzde 96,41, 2011'de yüzde 85,48, 2012'de yüzde 64,34, 2013'te yüzde 71,89, 2014'te yüzde 32,66, 2015'te yüzde 84,71, 2016'da yüzde 73,51, 2017'de yüzde 84,48, 2018'de yüzde 72,91, 2019'da 90,63, 2020'de yüzde 55,02, 2021'de ise yüzde 32,78 olarak gerçekleşti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mücahit Türetken

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