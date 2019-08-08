İSTANBUL- HAVAİST OTOBÜSÜ DEVRİLDİ: 1 ÖLÜ,7 YARALI

İSTANBUL- HAVAİST OTOBÜSÜ DEVRİLDİ: 1 ÖLÜ,7 YARALI

Haber-Kamera: Murat SOLAK-Soner HASIRCIOĞLU / İSTANBUL DHAÇatalca Yolu, Büyükçekmece Tepecik Mevkii'nde Havaist servis otobüsü devrildi.

08.08.2019 07:30
İSTANBUL- HAVAİST OTOBÜSÜ DEVRİLDİ: 1 ÖLÜ,7 YARALI

Haber-Kamera: Murat SOLAK-Soner HASIRCIOĞLU/ İSTANBUL DHA
Çatalca Yolu, Büyükçekmece Tepecik Mevkii'nde Havaist servis otobüsü devrildi. Kazada bir kişi öldü, 7 kişi yaralandı. Kaza yerine çok sayıda sağlık, polis ve itfaiye ekibi sevk edildi. Kazada bir kişi olay yerinde hayatını kaybederken, yaralılar ambulanslarla çevre hastanelere sevk edildi.

Kaynak: DHA
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