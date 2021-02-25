Istanbul Dünya'nın 40'ıncı Spor Şehri Seçildi

Küresel iletişim ajanslarından biri olan BCW'nun '2021 Spor Şehirleri Sıralaması' açıklandı. İstanbul, 2020 yılında 44'üncü sıradayken bu yıl yayınlanan listede yükselişe geçerek 40'ıncı sıraya ulaştı.

COVID-19; 2020 yılında birçok profesyonel spor etkinliğinin duraklatılmasına, tamamen iptal edilmesine veya balonlar içinde yeniden yapılandırılmasına neden oldu. Bu sırada, yıllık olarak yayınlanan ve sporla en çok ilişkili şehirleri sıralayan BCW Spor Şehirleri Sıralaması'nda birinci sıra New York'un oldu. New York'u sırasıyla Londra ve Los Angeles takip ediyor. İstanbul 2019 yılında 37'nci sıradayken 2020 yılında 44'ıncı sıraya düşmüştü. Bu yıl, tekrar yükselişe geçerek 40'ıncı sırada yer aldı.

NEW YORK LİSTE BAŞINDA

Her yıl sıralamada en altta yer alan üç şehir, listeden çıkartılıyor ve onların yerine listede yer almayıp ankete katılanların seçtiği şehirler ekleniyor. 2021 yılının sıralamasına eklenen şehirler Birmingham, Cidde ve Abu Dabi oldu. Bu da Körfez Bölgesi'nin uluslararası spor etkinlikleri pazarındaki rolünü arttırdığını gösteriyor.

BCW Sports Genel Müdürü Lars Haue-Pedersen, yapılan araştırma sonrasında şöyle konuştu:

"Spor etkinliklerinin, ertelendiği, yeniden planladığı veya değişikliklerin yapıldığı bir yılda, şehirlerin sporla ne ölçüde ilişkilendirildiğini üzerine bir çalışma yapmak her zamankinden çok daha ilginç. Etkinlikler belirsizleşti, turizm durakladı ve şehirler artık uluslararası etkinliklere ev sahipliği yapmanın avantajından yararlanamamaya başladı. Sonuç olarak, söz konusu spor olduğunda şehirler artık farklı stratejik seçimler yapmak zorunda kaldı."

"Bu yılki sonuçlar, spor ve şehirler özelinde bir süredir gözlemlediğimiz trendleri doğruluyor. Sporla yakından ilişkili şehirler ya büyük uluslararası spor etkinliklerine ev sahibi yapıyor ya da New York'ta olduğu gibi şehrin adını her hafta tanıtan ünlü profesyonel spor takımlarını ağırlıyor. Sporun insanları çeken, etkileşim yaratan ve harekete geçiren güçlü bir tarafı vardır. Bütünleşmiş, kitle merkezli bir yaklaşım aracılığıyla, spor etkinlikleri ve profesyonel takımlar, bir şehri uluslararası ölçekte tanıtmak ve ekonomik etki yaratmak için mükemmel araçlar haline gelebilir."

Kaynak: Space Mag Türkiye