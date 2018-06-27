İstanbul'daki Şiddetli Yağış Atatürk Havalimanında Hava Trafiğini Aksattı

Şiddetli yağış ve dolu nedeniyle Atatürk Havalimanı'ndaki seferlerde kısa süreli aksamalar yaşandı.

PİLOTLAR, HAVADA TUR ATMAK ZORUNDA KALDI

İstanbul'da gök gürültülü yağmurun etkili olduğu akşam saatlerinde elektrik yüklü bulutlar, uçak seferlerini de olumsuz etkiledi. CB' (kümülonimbus) olarak adlandırılan, kötü hava koşullarına ve yıldırımlara neden olan elektrik yüklü bulutlara yakalanmak istemeyen pilotlar, Atatürk Havalimanı'na iniş için yaklaşma yapamayınca havada tur atmak zorunda kaldı. İniş yapacak uçaklar arasındaki mesafe de artınca gecikmeler yaşandı.Uçaklar özellikle Marmara Denizi ve Karadeniz üzerinde tur atmaya başladı.

UÇAKLARIN YAKLAŞMA ROTALARINDA DEĞİŞİKLİK YAPILDI

Habertürk Haber Merkezi'nden Gökhan Artan'ın haberine göre, hava trafiğini düzenlemek adına Atatürk Havalimanı Hava Trafik Kontrol Merkezi görevlileri yoğun çaba sarf ederken pilotlar, kötü hava koşullarının olduğu koordinatları kontrolörlere bildirdi.Uçakların iniş yaklaşma rotalarında değişiklik yapıldı. Pilotlar CB bulutlarına yakalanmamak adına iniş yaklaşmalarını bulutlara göre belirledi. Atatürk Havalimanı'na iniş yapacak uçaklarda gecikmeler meydana geldi.

Hava trafiği daha sonra normale döndü.