Fırtınada hayatını kaybeden Alaattin Çavdar toprağa verildi - Haberler
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Fırtınada hayatını kaybeden Alaattin Çavdar toprağa verildi

AA / Fatih Çağlar Demirbaş - Haberler | Güncel

Esenyurt'ta dün fırtına nedeniyle bir binadan başına parça düşmesi sonucu hayatını kaybeden Alaattin Çavdar'ın (48) cenazesi toprağa verildi.

ESENYURT, İSTANBUL (AA) - Esenyurt'ta dün fırtına nedeniyle bir binadan başına parça düşmesi sonucu hayatını kaybeden Alaattin Çavdar'ın (48) cenazesi toprağa verildi.

Akçaburgaz Mahallesi'nde, dün etkili olan fırtına sırasında bir binadan düşen parçanın başına isabet etmesi sonucu yaşamını yitiren Alaattin Çavdar'ın cenazesi, yakınları tarafından Adli Tıp Kurumundan alındı.

Çavdar'ın cenazesi, Beylikdüzü Mevlana Camisinde ikindi vakti kılınan cenaze namazının ardından Yakuplu Mezarlığında toprağa verildi.

Fırtınada hayatını kaybeden Alaattin Çavdar toprağa verildi

Fırtınada hayatını kaybeden Alaattin Çavdar toprağa verildi

Fırtınada hayatını kaybeden Alaattin Çavdar toprağa verildi

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AA / Fatih Çağlar Demirbaş - Son Dakika Haberleri

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