İstanbul'da trafik yoğunluğu yüzde 72'ye ulaştı
04.11.2020 19:08 | Son Güncelleme: 04.11.2020 19:13
İSTANBUL'da akşam saatlerinde etkili olan sağanak yağış nedeniyle trafik yoğunluğu oluştu.
İSTANBUL'da akşam saatlerinde etkili olan sağanak yağış nedeniyle trafik yoğunluğu oluştu. Kadıköy D-100 Karayolu'nda araçlar zaman zaman durma noktasına geldi.
- İstanbul
İstanbul Anadolu Yakası'nda etkili olan sağanak yağış nedeniyle akşam saatlerinde trafik yoğunluğu oluştu. Kadıköy Kozyatağı D-100 Karayolu'nda araçlar zaman zaman durma noktasına geldi. İBB'nin trafik haritasına göre trafik yoğunluğu saat 18.53 itibariyle yüzde 72'ye ulaştı.
- İstanbul
Kaynak: Demirören Haber Ajansı