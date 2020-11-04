İstanbul'da trafik yoğunluğu yüzde 72'ye ulaştı
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ
ABD, 46. başkanını seçiyor! Nefes kesen yarışta son durum

İstanbul'da trafik yoğunluğu yüzde 72'ye ulaştı

04.11.2020 19:08 | Son Güncelleme: 04.11.2020 19:13
İstanbul'da trafik yoğunluğu yüzde 72'ye ulaştı

İSTANBUL'da akşam saatlerinde etkili olan sağanak yağış nedeniyle trafik yoğunluğu oluştu.

İSTANBUL'da akşam saatlerinde etkili olan sağanak yağış nedeniyle trafik yoğunluğu oluştu. Kadıköy D-100 Karayolu'nda araçlar zaman zaman durma noktasına geldi.

İstanbul Anadolu Yakası'nda etkili olan sağanak yağış nedeniyle akşam saatlerinde trafik yoğunluğu oluştu. Kadıköy Kozyatağı D-100 Karayolu'nda araçlar zaman zaman durma noktasına geldi. İBB'nin trafik haritasına göre trafik yoğunluğu saat 18.53 itibariyle yüzde 72'ye ulaştı.


- İstanbul
İstanbul'da trafik yoğunluğu yüzde 72'ye ulaştı
İstanbul'da trafik yoğunluğu yüzde 72'ye ulaştı
İstanbul'da trafik yoğunluğu yüzde 72'ye ulaştı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

İlgili Haberler

İstanbul'da tatil trafiği başladı, yoğunluk yüzde 53'e ulaştı
İstanbul'da tatil trafiği başladı, yoğunluk yüzde 53'e ulaştı
İstanbul'da trafiğinde tatil yoğunluğu
İstanbul'da trafiğinde tatil yoğunluğu
Mesailerin erken bitmesiyle trafik yoğunluğu oluştu
Mesailerin erken bitmesiyle trafik yoğunluğu oluştu
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Gündem Ömer Çelik Donald Trump Meral Akşener Mustafa Şentop Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Irmak Ünal Cem Yılmaz Kıvanç Tatlıtuğ İbrahim Tatlıses
Spor Ali Koç Gökhan Gönül Dorukhan Toköz Emre Belözoğlu Josef De Souza
Daha Fazla İzmir Deprem Joe Biden Donald Trump
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: İstanbul'da trafik yoğunluğu yüzde 72'ye ulaştı - İstanbul
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 4.11.2020 19:13:54. #1.15#
title