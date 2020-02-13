İstanbul'da askeri araca yönelik saldırı iddianamesi hazırlandı

13.02.2020 18:20 | Son Güncelleme: 13.02.2020 18:20

İstanbul'da 2015 yılında TEM otoyolunda jandarma aracına düzenlenen silahlı saldırı ile Eyüp'te Büyük Osmanlı Sosyal Yardımlaşma Eğitim Derneği'ne yapılan silahlı saldırıya ilişkin iddianame hazırlandı. İddianamede terör örgütü PKK üyesi olduğu belirtilen 3 sanığın ağırlaştırılmış müebbet hapis ve 213 yıla kadar hapsi istendi.

İstanbul'da 2015 yılında TEM otoyolunda bir jandarma aracına düzenlenen silahlı saldırıda 3 askerin yaralanması ile Eyüp'te Büyük Osmanlı Sosyal Yardımlaşma Eğitim Derneği'ne yapılan silahlı saldırıda bir kişinin ölümü, 2 kişinin yaralanmasına ilişkin iddianame hazırlandı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca 3 şüpheli hakkında hazırlanan iddianamede, 11 Aralık 2015'te Okmeydanı-Hasdal bağlantı yolu üzerinde Silivri İlçe Jandarma Komutanlığına ait askeri araca silahlı saldırı düzenlendiği ve araçtaki 3 askerin yaralandığı anlatıldı. Saldırının terör örgütüne ait sosyal medya hesaplarından üstlenildiği aktarılan iddianamede, 2 Şubat 2016'da Eyüp'teki Büyük Osmanlı Sosyal Yardımlaşma Eğitim Derneğine gelen maskeli kişi tarafından uzun namlulu silahlarla ateş edildiği anlatıldı. Saldırı anında dernekte bulunan İsmail Bayram'ın hayatını kaybettiği Fatih Fırat ve Hüseyin Sözer'in de yaralandığı aktarılan iddianamede, müşteki ve görgü tanıklarının ifadelerine yer verildi.

ÖRGÜT ŞÜPHELİSİ, İTİRAFLARDA BULUNDU

İddianamede, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca hakkında "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan soruşturma yürütülen Mustafa Kılıç'ın da olayla ilgili ifadesine başvurulduğu aktarıldı. Örgüte ilişkin itiraflarda bulunan Kılıç'ın ifadesinde "2016 yılında örgüt içi eğitim aldıktan sonra İstanbul'a geldiğini anlatarak, 'Yılmaz' kod isimli örgüt mensubu ile Kavacık'ta bir evde buluştum, beni Gaziosmanpaşa'da bir aile evine götürdü. Bu evde 'Cesim' kod adlı biri ile 'İsa' kod adlı sanık Mazlum Çiftçi ve Bedri kod adlı Ömer Sait Yılmaz bulunmaktaydı. Cesim ve Bedri kod isimli şahıslar 2. Bölge sorumlularıydı. Mazlum Çiftçi ise genel sorumlulardı. 'İsa' kod isimli Mazlum Çiftçi eylem yapacağımız konusunda talimat verirdi. Büyük Osmanlı Sosyal Yardımlaşma Eğitim Derneğine yapılan saldırı sırasında örgütün kamplarındaydım. İstanbul'a geldiğim süreçte olayı duydum. Mazlum Çiftçi ve Bedri kod adlı Ömer Sait Yılmaz ile evdeyken kendi aralarında bu eylemi gerçekleştirdiklerini konuşurlarken öğrendim" şeklinde ifade verdiği iddianamede yer aldı.

Kılıç'ın ifadesinin devamında jandarma ekiplerine yapılan silahlı saldırı sırasında İstanbul'da olduğunu, Ömer Sait Yılmaz ile bir evde bulundukları sırada söz konusu olayı "Xeyri" kod adlı sanık Nimatullah Çınkılıç ile gerçekleştirdiğini söylediği yer aldı.

2 OLAYDA AYNI SİLAH KULLANILDI

Her iki olayın da aynı uzun namlulu silahla gerçekleştirildiği aktarılan iddianamede jandarma aracına yapılan saldırının Nimatullah Çınkılıç ile Ömer Sait Yılmaz tarafından, Büyük Osmanlı Sosyal Yardımlaşma Eğitim Derneğindeki saldırının da Mazlum Çiftçi, Nimatullah Çınkılıç ile Ömer Sait Yılmaz tarafından gerçekleştirildiği belirtildi.

AĞIRLAŞTIRILMIŞ MÜEBBET VE 213 YILA KADAR HAPİS İSTEMİ

İddianamede, sanıklardan Mazlum Çiftçi hakkında "Terör örgütü yöneticiliği, tasarlayarak öldürme, tasarlayarak öldürmeye teşebbüs, kamu malına zarar verme ve mala zarar verme" suçlarından ağırlaştırılmış müebbet ve 85 yıldan 116 yıla kadar hapis cezası istendi. İddianamede, sanıklar Nimatullah Çınkılıç ile Ömer Sait Yılmaz hakkında ise benzer suçlarından ağırlaştırılmış müebbet ve 136 yıldan 213 yıla kadar hapis cezası verilmesi talep edildi.

İddianamenin İstanbul 35. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edilmesiyle sanıkların Nisan ayında hakim karşısına çıkması bekleniyor.

(İHA)

Kaynak: İHA