İSTANBUL - BAŞAKŞEHİR'DE HURDALIKTA YANGIN

İSTANBUL - BAŞAKŞEHİR'DE HURDALIKTA YANGIN

BAŞAKŞEHİR'de hurdaların bulunduğu alanda çıkan yangına itfaiye müdahale ediyor.

İSTANBUL - BAŞAKŞEHİR'DE HURDALIKTA YANGIN
BAŞAKŞEHİR'de hurdaların bulunduğu alanda çıkan yangına itfaiye müdahale ediyor.
Başakşehir'de bulunan hurdalıkta henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Yangına müdahale için çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Alevlerin yükseldiği hurdalıktaki yangına itfaiyenin müdahalesi devam ediyor.

Görüntü Dökümü:
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-Yangından görüntü


Kaynak: DHA
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