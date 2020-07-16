İstanbul'a gelen kurbanlıkların denetimleri havadan görüntülendi İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekiplerince Beykoz Riva'daki denetim noktasında kurbanlıkların pasaport ve sağlık raporları kontrol ediliyor.

İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekiplerince Beykoz Riva'daki denetim noktasında kurbanlıkların pasaport ve sağlık raporları kontrol ediliyor. Kurbanlıkların denetimleri havadan görüntülendi.

Kurban Bayramı'na kısa bir süre kala kurbanlıklar İstanbul'a getirilmeye başlandı. 16 Temmuz itibariyle İstanbul'a girişlerine izin verilen kurbanlık hayvanların, Anadolu yakasında Kuzey Anadolu Otoyolu Yavuz Sultan Selim Köprüsü girişindeki Riva denetim noktasında İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekiplerince denetimleri yapılıyor.

Yapılan denetimlerde farklı illerden İstanbul'a kurbanlık taşıyan araçlar durdurularak hayvanların kulak küpeleri ve pasaportları kontrol ediliyor. Avrupa yakasına götürülecek kurbanlıklar için Trakya'ya geçiş sertifikası, Anadolu yakasında satılacak olanlar içinse veteriner sağlık raporunun bulunması gerekiyor.

Kurban Bayramı'nın son gününe kadar sürecek denetimlerde, evrakında eksiklik bulunan hayvan sahiplerine ve kurbanlıkları taşıyan aracın şoförüne idari para cezası uygulanıyor. Gerekli şartları taşımayan kurbanlıklarınsa Tuzla'daki canlı hayvan pazarına yönlendirilerek yapılacak kontrollerin ardından kesileceği belirtildi.

Denetim noktasında her türlü tedbiri alarak kontrollerin gerçekleştirildiğini ifade eden İstanbul İl Tarım ve Orman Müdürü Ahmet Yavuz Karaca, "Kurban hizmetleri tebliğ uyarınca,16 Temmuz saatler gece 00.00 itibariyle kurbanlık girişleri başladı. Şu anda da geçişler devam ediyor. Biz burada İl Jandarma Komutanlığı ve İl Emniyet Müdürlüğümüze bağlı ekipleri ve Zabıtalarla beraber kontroller yapıyoruz. Riva canlı hayvan sevk noktasında, hayvanların Trakya'ya geçiş sevki sertifika ve kan analizlerinin olup olmadığını kontrol ediyoruz. Anadolu yakasına gelen kurbanlıkların ise veteriner sağlık raporunun olup olmadığını kontrol ediyoruz. Bu sene Korona virüsünün gölgesinde bir kurban yaşıyoruz. Bununla ilgili olarak, kontrol noktamızda başlayarak burada bulunan ekipler kurbanlık getiren hayvan sahiplerine kurban pazarında uyuşması gereken kuralları hatırlatıyoruz. Uyması gereken kuralları hatırlatan broşürler vererek kurbanlık alanlarına uğurluyoruz" diye konuştu.

İstanbul'a kurbanlık getiren kurban sahipleri ise uygulamadan oldukça memnun olduklarını belirterek denetimlerin sürekli devam etmesi gerektiğini belirtti.

İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekiplerince gerçekleştirilen denetimler, İstanbul genelinde kurulan hayvan pazarlarında da bayramın son gününe kadar devam edecek, öte yandan kurban denetimleri havadan görüntülendi. - İSTANBUL

Kaynak: İHA