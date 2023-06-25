İstanbul Beykoz'da Uyuşturucu Operasyonu: Şüpheli Tutuklandı
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Beykoz İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan operasyonda, uyuşturucu madde bulunduran şüphelilerden biri tutuklandı.
İstanbul Beykoz'da polis ekipleri tarafından üzerinde ve iş yerinde uyuşturucu ele geçirilen şüpheli tutuklandı.
Beykoz İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekiplerince Soğuksu Mahallesi Mehmet Akif Ersoy Caddesi'nde şüphe üzerine H.K, Ö.A. ile A.H'nin bulunduğu araç durduruldu.
Zanlılardan H.K'nin 7, Ö.A'nın 3 suç kaydı bulunduğu tespit edildi.
Polis ekipleri, Ö.A'nın üst aramasında, 8 parça halinde paketlenmiş 24,25 gram uyuşturucu buldu. Zanlının iş yerindeki aramalarda da 1 kilo 35 gram bonzai olduğu değerlendirilen narkotik madde ele geçirildi.
H.K. ve A.H. hakkında "uyuşturucu ve uyarıcı madde kullanma" suçundan işlem yapıldı.
Şüpheli Ö.A. "uyuşturucu imal ve ticareti" suçlamasıyla Beykoz Cumhuriyet Başsavcılığına sevk edildi. Ö.A, Başsavcılıktaki ifadesinin ardından çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.