Beykoz'da Robotik Kodlama ve Üretim Becerileri Atölyesi Açıldı

Beykoz'da, DenizTemiz Derneğince (TURMEPA) hayata geçirilen bir proje kapsamında Robotik Kodlama ve Üretim Becerileri Atölyesi açıldı.

TURMEPA Yönetim Kurulu Başkanı Şadan Kaptanoğlu, Beykoz İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünün desteğiyle Beykoz Bilim ve Sanat Merkezinde (BİLSEM) kurulan atölyenin açılış töreninde, atölyenin de dahil olduğu "Mavi Steam Dalgası Beykoz'da" projesini anlattı.

Atölyede 12 öğretmene hizmet içi eğitim verildiğini, bu sayede çevre ve denizleri koruma bilincinin yaygınlaşacağını kaydeden Kaptanoğlu, "Eğitimlerle 2 bin 219 öğrenci ve 301 öğretmene ulaşmayı hedefliyoruz. Beykoz'da 12 devlet ortaokulundan öğrencilerin; yaratıcılık, çevre, kültür-sanat, teknoloji ve sosyal sorumluluk kavramlarını ön plana çıkararak, deniz ve suyun korunmasına yönelik steam projeleri üretmeleri hedefleniyor. Proje, eğitimlerin yanı sıra kıyı temizliği ve çeşitli etkinlikleri de içerecek." dedi.

Beykoz Belediye Başkan Yardımcısı Fatih Sağlam, İlçe Milli Eğitim Müdürü Sevcenur Özcan ve Beykoz BİLSEM Müdürü Ayhan Yeşilot'un da katılım sağladığı törenin ardından, projeye destek verenlere plaketleri takdim edildi.

Açılışa katılanlar daha sonra atölyeyi gezdi.