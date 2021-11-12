İstanbul 3. Uluslararası Halk Müzikleri Festivali AKM'de Açıldı

İSTANBUL (Bültenler) - Açılışa Kültür ve Turizm Bakanı Yardımcısı Özgül Özkan Yavuz, İstanbul Valisi Özlem Bozkurt Gevrek, Beyoğlu Belediye Başkanı Haydar Ali Yıldız ile festivalin sanat yönetmeni Yavuz Bingöl, sanatçı Hindi Zahra ve çok sayıda davetli katıldı.

İstanbul 3. Uluslararası Halk Müzikleri Festivali fuayedeyapılan bir törenle başladı. Fuayede ayrıca Anadolu'da altı bin yıldır yaşan enstrümanlardan oluşan bir serginin açılışı da yapıldı. Festivalin ilk konserini Yavuz Bingöl verdi. Bingöl, konserinde artık birer klasik olmuş parçalarını seslendirdi.

Akm'deki İlk Festival

İçeriği Sanat Hayattır Derneği tarafından hazırlanan festival Kültür ve Turizm Bakanlığı, İstanbul Valiliği ve Beyoğlu Belediyesi katkılarıyla düzenleniyor. İstanbul 3. Uluslararası Halk Müzikleri Festivali aynı zamanda AKM'deki düzenlenen ilk festival olma özelliğini taşıyor.

Yavuz Bingöl: "Halk müziği bir deryadır "

Yavuz Bingöl festivalin açılışında verdiği konserde müziğin birleştirici gücüne vurgu yaparak:

"Bir kadın ozanın çocuğu olarak dünyaya geldim. Festivalimizi, türküleri kuşaktan kuşağa aktarmak, yeni gençlerimize ozanların türkülerini tanıtmak ve bütün ülkelerle sanat ile bağ kurmak için yapıyoruz. Halk müzikleri bir deryadır. Bu deryanın derinliklerine dalmak ve arınmak için herkesi bekliyoruz" dedi.

Aşıklar atıştı

AKM fuayesinde Kars'tan gelen aşıklar da akustik bir dinleti verdi. Mahmut Karadaş, Sabri Yokuş ve Gültekin Bulut'tan oluşan Aşıklar grubu festivale gelenleri bağlamaları ve atışmaları ile karşılayarak hoş anlar yaşattı. Aşıklar festival boyunca fuayede performansları ile dinleyicileri ile buluşacak.

Hindi Zahra, Trio Jourban ve Azerin yabancı konuklar

Açılışta son olarak sahneye Hindi Zahra çıkarak bir konser verdi. Sanatçı, kendisini dünyaya tanıtan albümlerinden sevilen parçalarını AKM'de seslendirdi. Fas asıllı dünyaca ünlü Fransız sanatçı Zahra, Türk ezgilerinin kendisini çok etkilediğini söyleyerek:

"Coğrafyanızın güzel ezgilerini severek dinliyorum. Bu ezgileri elbette bestelerimde kendi müziklerimle sentezliyorum. Müziğiniz, sazlarınız ve etkileyici ritimleriniz ilgimi çekiyor. Burada olmaktan ayrıca çok mutluyum" dedi.

Festival 13 Kasım'a kadar sürecek

Altı bin yıllık enstrümanlar

Ayrıca Anadolu'da yaşamış binlerce medeniyetin dünyaya sesi olan enstrümanları da hazırlanan bir sergi ile izleyicileri bekliyor. Yine AKM fuayesinde bağlama yapım atölyesi ziyaretçilerini bekliyor.

Le Trio Joubran : Filistin müziğini dünyaya tanıttılar

12 Kasım Cuma akşamı festivalin ikinci gününde Filistinli Le Trio Joubran ile Şefika Kutluer sahneye çıkacak. Sihirli flüt lakabıyla bilinen Şefika Kutluer konseri 18.30'da gerçekleşecek. Konserde Kutluer'e Bakü Yaylılar grubu şef Fuad İbrahimov yönetiminde eşlik edecek. Sadece ülkemizde değil dünyada da tanınan Şefika Kutluer, AKM'deki konserinde çok özel repertuvarı ile yer alacak.

Le Trio Joubran ise aynı gün saat 20.30'da müzikseverlerin karşısına çıkacak. Filistinli olan Samir, Wissam ve Adnan Joubran kardeşlerden oluşan Le Trio Joubran geleneksel Filistin müziğini ud ile icra ediyor. Dünya basınında haklarında çıkan övgü dolu yazılarla tanınan Jourbankardeşler, enstrümanlarını tek bir ses gibi büyüleyici biçimde çalıyor. Ud ve Arap lavtasının en büyük virtüözlerinden olarak gösterilen Jourban kardeşler enstrümanlarını kendi ruhlarının sesi ve bedenlerinin çarpan kalbi olarak ifade ediyor. Paris Olympia'dan New York Carnegie Hall'a uzanan farklı konser salonlarında binlerce kişiye konser veren Le Trio Jourdanşimdi AKM'de.

Hacı Bektaş Veli ile Yunus Emre bu konserde buluşuyor

AKM'de 13 Kasım Cumartesi akşamı iki unutulmaz konser art arda sahnede olacak. Azerbaycan'dan Azerin ile Hacı Bektaş Veli ve Yunus Emre'yi buluşturan proje konseri gecenin programını oluşturuyor.

Bu yıl Cumhurbaşkanlığı genelgesi ile Türkiye'de UNESCO tarafından da dünyada anma yılı ilan edilen Hacı Bektaş Veli ile yine Anadolu kültürünün büyük ismi Yunus Emre bu özel proje konseri ile saat 20.30'da sahneye taşınıyor. Yavuz Bingöl'ün sanat yönetmenliğinde hazırlanan 'Bir Ses Yunus Bir Nefes Hacı Bektaş' konserinde Bingöl'ün yanı sıra Sabahat Akkiraz, Sibel Can ve Kubat aynı sahnede olacak. Şef Eray İnal'ın yönetimindeki orkestra ile gerçekleşecek etkinlikte tematik olarak ilk kez Hacı Bektaş Veli ve Yunus Emre'nin dizelerinden oluşan şarkılar seslendirilecek.

Azerbaycan'ın muhteşem sesi Azerin

Azerbaycan'da çok sevilen başarılı sanatçı Azerin, yine AKM'de 13 Kasım Cumartesi akşamı 18.00'de konser verecek isim. Azerbaycan ve Türki Cumhuriyetleri'nde tanınan ve sevilen sanatçı müziğe çok erken yaşlarda başladı. Etkileyici sesi ile herkesi kendine hayran bırakan Azerin, repertuarındaki otantik halk müziği türündeki şarkılarla enfes bir konser vermeye hazırlanıyor.

Halk müziğinin, kültürümüzün en önemli bileşenlerinden olduğu savıyla yola koyulan İstanbul 3. Uluslararası Halk Müzikleri Festivali bu alanda kalıcılığı hedefleyerek sanatseverlerle buluşuyor. Sanat Hayattır Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Yavuz Bingöl, Kültür ve Turizm Bakanlığı katkılarıyla bu yıl da müzikseverler için anlamlı bir festival hazırladıklarını ifade ederek: "Üç sene önce yola çıkarken belirttiğim gibi ülkemizin halk müziği konusunda kalıcı çalışmalara ihtiyacı var. Bu yıl da bu hassasiyetle festivalimizi oluşturmak için çok çalıştık. Her yıl bir öncekinden daha zenginleşen programı ile toplumun her katmanı için içeriklerle dolu festivali izleyicilerine emanet ediyoruz" diyor.

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