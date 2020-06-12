İsrailli doktordan milyarder iş adamına karantina torpili
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

İsrailli doktordan milyarder iş adamına karantina torpili

İsrail Sağlık Bakanlığı Genel Müdür Yardımcısı Prof. Dr. Itamar Grotto'nun, aralarında milyarder bir iş adamının da bulunduğu bazı İsraillilerin, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) önlemleri kapsamında evlerinde 14 günlük karantinada kalma zorunluluğundan muaf tutulmalarını sağladığı ortaya çıktı.

İsrailli doktordan milyarder iş adamına karantina torpili
12.06.2020 19:27 | Son Güncelleme: 12.06.2020 19:50

İsrail Sağlık Bakanlığı Genel Müdür Yardımcısı Prof. Dr. Itamar Grotto'nun, aralarında milyarder bir iş adamının da bulunduğu bazı İsraillilerin, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) önlemleri kapsamında evlerinde 14 günlük karantinada kalma zorunluluğundan muaf tutulmalarını sağladığı ortaya çıktı.

İsrail'in Kanal 12 televizyonunda yer alan habere göre Genel Müdür Yardımcısı Grotto, yurt dışından dönen bazı İsraillilerin Kovid-19 nedeniyle evlerinde 14 gün boyunca zorunlu karantinada kalma şartından muaf tutulmalarını sağladı.

Grotto'nun onayı sayesinde zorunlu karantinadan kurtulanlar arasında Güney Kıbrıs Rum Kesimi vatandaşlığı da bulunan İsrailli milyarder iş adamı Teddy Sagi de yer alıyor.

Ünlü bir kumar şirketi sahibi olan Sagi'nin zorunlu karantinadan muaf tutulması talebiyle önce Sağlık Bakanlığı Genel Müdürü Moshe Bar Siman-Tov'a başvurduğu, olumsuz yanıt alınca da Grotto'dan kendisine yardımcı olmasını istediği belirtildi.

Olayla ilgili açıklama yapmayı reddeden Grotto'nun Sağlık Bakanlığındaki koltuğunun tehlikeye girdiği ifade ediliyor.

Kovid-19 nedeniyle 300 kişinin yaşamını yitirdiği toplam vaka sayısının ise 18 bin 700'ü aştığı İsrail'de, yurt dışından dönen İsraillilerin 14 gün boyunca evlerinde karantinada kalma zorunluluğu bulunuyor.

Kaynak: AA

Güncel Manşet

Haberler

İcra ihaleleri 15 Haziran itibarıyla yeniden başlayacak Haber
İcra ihaleleri 15 Haziran itibarıyla yeniden başlayacak
Bir grup vatandaş, sokak ortasında baldızı ile tartışan genci linç etmek istedi Haber
Bir grup vatandaş, sokak ortasında baldızı ile tartışan genci linç etmek istedi
10 yaşındaki kızın bahçede gezerken bulduğu gök taşı, ailesini sevince boğdu: Allah'ın bize bir hediyesi Haber
10 yaşındaki kızın bahçede gezerken bulduğu gök taşı, ailesini sevince boğdu: Allah'ın bize bir hediyesi
24 yaşındaki kadın, dünyanın en büyük vajinasına sahip olmak için bıçak altına yattı Haber
24 yaşındaki kadın, dünyanın en büyük vajinasına sahip olmak için bıçak altına yattı
Ünlü şef Özgür Gökçe, abisi Nusret Gökçe'yle çekilen çocukluk fotoğrafını paylaştı Haber
Ünlü şef Özgür Gökçe, abisi Nusret Gökçe'yle çekilen çocukluk fotoğrafını paylaştı
Çiftçi ve besicilere 886 milyon liralık destek ödemesi bugün başlıyor Haber
Çiftçi ve besicilere 886 milyon liralık destek ödemesi bugün başlıyor
Gıda teröristleri vatandaşlara dana eti yerine at ve eşek eti, yoğurt yerine jelatin yedirdi
Gıda teröristleri vatandaşlara dana eti yerine at ve eşek eti, yoğurt yerine jelatin yedirdi
Talihsiz damat, evlendiği kadının hamile olduğunu gerdek gecesi öğrendi
Talihsiz damat, evlendiği kadının hamile olduğunu gerdek gecesi öğrendi
Bilim Kurulu önerdi, Bakan Koca da sıcak bakıyor: Sokağa çıkma yasağı geri gelebilir
Bilim Kurulu önerdi, Bakan Koca da sıcak bakıyor: Sokağa çıkma yasağı geri gelebilir
Eşi ve 2 çocuğunu öldüren baba, son kurşunu da kendine sıktı
Eşi ve 2 çocuğunu öldüren baba, son kurşunu da kendine sıktı
Ders çalışmak için buluşan liseli gençlerin, evdeki silahlarla oyunu faciayla noktalandı
Ders çalışmak için buluşan liseli gençlerin, evdeki silahlarla oyunu faciayla noktalandı
Lonnie Walker, taciz ve tecavüze uğradığı için yıllarca saçlarını uzattığını itiraf etti
Lonnie Walker, taciz ve tecavüze uğradığı için yıllarca saçlarını uzattığını itiraf etti
Yan yana saf tutan yüzlerce kişi Mahmutbey Stadyumu'nda Cuma namazı kıldı
Yan yana saf tutan yüzlerce kişi Mahmutbey Stadyumu'nda Cuma namazı kıldı
Zeynep Demirel'in maskeli paylaşımı Jim Carrey'nin oynadığı 'Maske' filmini hatırlattı
Zeynep Demirel'in maskeli paylaşımı Jim Carrey'nin oynadığı "Maske" filmini hatırlattı
Pandemi Kurulu Üyesi Doç. Dr. Erayman: Eylül ayında vakaların yok denecek kadar azalmasını öngörüyoruz
Pandemi Kurulu Üyesi Doç. Dr. Erayman: Eylül ayında vakaların yok denecek kadar azalmasını öngörüyoruz
Kayseri'de 15 dakika boyunca etkili olan hortum cep telefonu kamerasında
Kayseri'de 15 dakika boyunca etkili olan hortum cep telefonu kamerasında
Afrin ve İdlib'de görev yapan 140 asker ve poliste koronavirüs çıktı
Afrin ve İdlib'de görev yapan 140 asker ve poliste koronavirüs çıktı
Fenerbahçe, PSG'de oynayan Choupo-Moting'e teklif yaptı
Fenerbahçe, PSG'de oynayan Choupo-Moting'e teklif yaptı
İstanbul Havalimanı'nın bağımsız üçüncü pisti 18 Haziran'da açılacak
İstanbul Havalimanı'nın bağımsız üçüncü pisti 18 Haziran'da açılacak
Cezaevinden firar eden mahkum, ortalığı birbirine kattı
Cezaevinden firar eden mahkum, ortalığı birbirine kattı
Uşak'ta polis ve bekçileri av tüfeğiyle yaralayan zanlının yeni görüntüleri ortaya çıktı
Uşak'ta polis ve bekçileri av tüfeğiyle yaralayan zanlının yeni görüntüleri ortaya çıktı
Mahallelinin bomba sandığı patlama sesinin nedeni çok başka çıktı
Mahallelinin bomba sandığı patlama sesinin nedeni çok başka çıktı
Cinayet kurbanı kadının abisi, kardeşi hakkındaki iddiaları yalanladı
Cinayet kurbanı kadının abisi, kardeşi hakkındaki iddiaları yalanladı
Beşiktaş Kulübü, 'Bırakmam Seni' kampanyasını tanıttı
Beşiktaş Kulübü, "Bırakmam Seni" kampanyasını tanıttı
İsmini taşıdığı abisiyle aynı kaderi paylaştı! Aynı yerde, aynı şekilde can verdi
İsmini taşıdığı abisiyle aynı kaderi paylaştı! Aynı yerde, aynı şekilde can verdi
Fuhuş parası yüzünden kardeşinin nişanlısını öldürdü
Fuhuş parası yüzünden kardeşinin nişanlısını öldürdü
Ali Babacan'dan erken seçim çıkışı! 'İstikrarsızlık' vurgusu yaptı ve kendi tahminini paylaştı
Ali Babacan'dan erken seçim çıkışı! 'İstikrarsızlık' vurgusu yaptı ve kendi tahminini paylaştı
Fenerbahçe ile Beşiktaş, Partizan'lı golcü Umar Sadiq'ı gündemine aldı
Fenerbahçe ile Beşiktaş, Partizan'lı golcü Umar Sadiq'ı gündemine aldı
1 aydır vaka görülmeyen Bilecik'te salgın dün itibarıyla yeniden patlak verdi
1 aydır vaka görülmeyen Bilecik'te salgın dün itibarıyla yeniden patlak verdi
ABD'deki eylemler nedeniyle koronavirüs vaka sayılarında artış yaşanıyor
ABD'deki eylemler nedeniyle koronavirüs vaka sayılarında artış yaşanıyor
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Süleyman Soylu Devlet Bahçeli Berat Albayrak Enis Berberoğlu Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Şener Şen Seda Sayan Ajda Pekkan Şeyma Subaşı
Spor Ali Koç Can Bartu Fatih Terim Lionel Messi Sergen Yalçın
Daha Fazla Çocuk Ankara Beşiktaş Galatasaray
Şu an buradasınız: İsrailli doktordan milyarder iş adamına karantina torpili - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 12.6.2020 20:21:27. #1.15#
title