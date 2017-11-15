İsrail Polisi Doğu Kudüs'te 20 Filistinliyi Gözaltına Aldı

İsrail polisinin, işgal altındaki Doğu Kudüs'te 20 Filistinliyi gözaltına aldığı bildirildi.



İsrail polisinden yapılan yazılı açıklamada, gözaltıların "polise saldırarak molotof kokteyli atmak, isyan çıkarmak" suçlarıyla ilişkili olarak gerçekleştirildiği belirtildi.



Gözaltılar sırasında yapılan aramalarda bir de otomatik silah ele geçirildiği kaydedildi.



İşgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te sık sık evlere baskın düzenleyen İsrail güçleri, çeşitli iddialarla Filistinlileri gözaltına alıyor.



İsrail hapishanelerinde 300'ü çocuk yaklaşık 7 bin Filistinli bulunuyor.