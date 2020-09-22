İsrail, kuzey sınırında 600 korunaklı sığınak inşa etmeye başlıyor
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İsrail, kuzey sınırında 600 korunaklı sığınak inşa etmeye başlıyor

İsrail Savunma Bakanlığı, Lübnan-Suriye sınırına korunaklı 600 sığınak inşa edilmesini içeren "Kuzey Kalkanı" operasyonu kapsamındaki planın ilk aşamasının uygulanmaya başlayacağını açıkladı.

İsrail, kuzey sınırında 600 korunaklı sığınak inşa etmeye başlıyor
22.09.2020 00:03 | Son Güncelleme: 22.09.2020 00:06

İsrail Savunma Bakanlığı, Lübnan-Suriye sınırına korunaklı 600 sığınak inşa edilmesini içeren "Kuzey Kalkanı" operasyonu kapsamındaki planın ilk aşamasının uygulanmaya başlayacağını açıkladı.

İsrail Maariv Gazetesi'nin haberine göre, Savunma Bakanlığı, hükümetin onayının ve gerekli bütçenin onaylanmasının ardından, kuzey sınırındaki "Kuzey Kalkanı" planının ilk aşamasının uygulanmaya başlanmasına karar verdi.

Söz konusu planın ilk aşamasının, Lübnan ve Suriye sınırlarının bir kilometre yakınına kadarki yerleşim birimleri ve beldelere 600 sığınak inşa edilmesini içerdiği aktarıldı.

İsrail, yerleşim yerlerine roket veya füze atılması durumunda vatandaşlarının korunması için güçlendirilmiş sığınaklar inşa ediyor.

Haberde, İsrail'in "Kuzey Kalkanı" planının ilk aşamasının maliyetinin 103 milyon şekel (yaklaşık 30 milyon dolar) olduğu ifade edildi.

İsrail hükümeti, Şubat 2018'de Suriye ve Lübnan sınırlarından 20 kilometre kadar uzağındaki yerleşim birimleri ve beldelerde korunaklı sığınaklar ve alanlar inşa edilmesi için 5 milyar şekel (yaklaşık 1,45 milyar dolar) değerindeki planı onaylamıştı.

İsrail ile temmuz ayında Uluslararası Şam Havalimanı yakınlarında düzenlenen saldırada ölen bir üyesi için intikam vaadinde bulunan Lübnan Hizbullah'ı arasında son iki aydır gerginliğin tırmandığı ifade ediliyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Halime Afra Aksoy

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