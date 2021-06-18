İsrail ile Filistin arasında 1 milyon doz aşı takası yapılacak
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

İsrail ile Filistin arasında 1 milyon doz aşı takası yapılacak

İsrail ile Filistin arasında 1 milyon doz aşı takası yapılacak
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

İsrail ile Filistin, 1-1.4 milyon doz korona virüs aşısının takası konusunda anlaştı.

İsrail ile Filistin, 1-1.4 milyon doz korona virüs aşısının takası konusunda anlaştı.

Filistin yönetimi ile İsrail, 1 milyon dozdan fazla korona virüs aşısının takası için anlaştı. İsrail Başbakanlık Ofisi tarafından yapılan açıklamaya göre İsrail, son kullanma tarihi yaklaşan 1-1.4 milyon doz Pfizer/BioNTech aşısını Filistin'e gönderecek. Filistin yönetimi ise Eylül-Ekim ayında alacağı Pfizer/BioNTech aşısını İsrail'e verecek.

Filistinli yetkililere göre, İsrail işgali altındaki Batı Şeria ve Gazze'deki Filistinlilerin yalnızca yaklaşık yüzde 30'u en az 1 doz aşı aldı. Yetişkin nüfusunun yaklaşık yüzde 85'ini aşıladıktan sonra normale dönen İsrail ise Batı Şeria ve Gazze'deki 4.5 milyon Filistinli ile aşılarını paylaşmadığı için eleştirilmişti.

-İHA-

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

İsrail polisi Mescid-i Aksa'da Filistinlilere müdahale etti
İsrail polisi Mescid-i Aksa'da Filistinlilere müdahale etti
İsrail polisi Mescid-i Aksa'da Filistinlilere müdahale etti
İsrail polisi Mescid-i Aksa'da Filistinlilere müdahale etti
İsrail savaş uçakları Gazze Şeridi'ne saldırı düzenledi
İsrail savaş uçakları Gazze Şeridi'ne saldırı düzenledi
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Meral Akşener Süleyman Soylu Mevlüt Çavuşoğlu Adil Karaismailoğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Hadise Merve Dizdar Selçuk Tekay Farah Zeynep Abdullah
Spor Cristiano Ozan Tufan Şenol Güneş Hakan Çalhanoğlu Halil İbrahim Dervişoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
İsrail ile Filistin arasında 1 milyon doz aşı takası yapılacak - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 18.6.2021 18:06:50. #1.14#

title