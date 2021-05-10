İSTANBUL-İSRAİL BAŞKONSOLOSLUĞU ÖNÜNDE PROTESTO
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

İSTANBUL-İSRAİL BAŞKONSOLOSLUĞU ÖNÜNDE PROTESTO

İSTANBUL-İSRAİL BAŞKONSOLOSLUĞU ÖNÜNDE PROTESTO
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Haber-Kamera: Ozan URAL-Buğra AKAY / İSTANBUL DHAİsrail'in Mescid-i Aksa, namaz kılanlara müdahalesini ve İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun açıklamalarını protesto etmek isteyen yüzlerce kişi, gece saatlerinde İsrail'in Beşiktaş'taki İstanbul Başkonsolosluğu önünde bir araya geldi.

Haber-Kamera: Ozan URAL-Buğra AKAY/ İSTANBUL DHA

İsrail'in Mescid-i Aksa, namaz kılanlara müdahalesini ve İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun açıklamalarını protesto etmek isteyen yüzlerce kişi, gece saatlerinde İsrail'in Beşiktaş'taki İstanbul Başkonsolosluğu önünde bir araya geldi.

İnsan Hak ve Hürriyetleri İnsani Yardım Vakfı Başkanı Bülent Yıldırım'ın çağrısıyla toplanan grup, Türk ve Filistin bayrakları taşıdı. İsrail aleyhine sık sık slogan atan grup, basın açıklamasının ardından, konsolosluk önünden ayrıldı.

İSTANBUL-İSRAİL BAŞKONSOLOSLUĞU ÖNÜNDE PROTESTO
İSTANBUL-İSRAİL BAŞKONSOLOSLUĞU ÖNÜNDE PROTESTO
İSTANBUL-İSRAİL BAŞKONSOLOSLUĞU ÖNÜNDE PROTESTO
İSTANBUL-İSRAİL BAŞKONSOLOSLUĞU ÖNÜNDE PROTESTO
İSTANBUL-İSRAİL BAŞKONSOLOSLUĞU ÖNÜNDE PROTESTO
İSTANBUL-İSRAİL BAŞKONSOLOSLUĞU ÖNÜNDE PROTESTO
İSTANBUL-İSRAİL BAŞKONSOLOSLUĞU ÖNÜNDE PROTESTO

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ömer Çelik Meral Akşener Ekrem İmamoğlu Mevlüt Çavuşoğlu Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Ebru Yaşar Acun Ilıcalı Demet Akalın Şeyma Subaşı
Spor Ali Koç Cyle Larin Salih Uçan Gökhan Töre Rıza Çalımbay
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri İsrail Filistin
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: İSTANBUL-İSRAİL BAŞKONSOLOSLUĞU ÖNÜNDE PROTESTO - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 10.5.2021 01:42:33. #1.16#

title