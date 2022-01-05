İsrail askerleri, Batı Şeria'da bir Filistinliyi gerçek mermiyle yaraladı
İsrail askerlerinin, işgal altındaki Batı Şeria'nın kuzeyinde bir Filistinliyi gerçek mermiyle yaraladığı bildirildi.
İsrail askerlerinin, işgal altındaki Batı Şeria'nın kuzeyinde bir Filistinliyi gerçek mermiyle yaraladığı bildirildi.
AA muhabirine konuşan Filistinli aktivist Beşşar el-Karyuti, onlarca Yahudi yerleşimcinin Batı Şeria'nın kuzeyindeki Nablus'a bağlı Karyut köyünde Filistinli bir çiftçiye saldırdığını, Filistinli köylülerin karşılık vermesi üzerine çıkan arbedeye İsrail askerlerinin müdahale ettiğini söyledi.
Karyuti, İsrail askerlerinin müdahalesinde bir Filistinlinin gerçek mermiyle yaralandığını, onlarcasının da göz yaşartıcı gazdan etkilendiğini kaydetti.
Batı Şeria'nın güneyinde İsrailli sürücü yaşlı Filistinli aktivisti ezdi
Öte yandan, İsrailli bir kamyon sürücüsünün Batı Şeria'nın güneyindeki El Halil kentine bağlı Ummu'l Hayr köyünde yaşlı bir Filistinli aktivisti ezdiği bildirildi.
Ezilen yaşlı Filistinli aktivistin yeğeni Tarık el-Hezalin, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "İsrail polisinin talimatıyla İsrailli bir kamyon şoförü amcam Süleyman el-Hezalin'i (69) ezerek ciddi şekilde yaraladı." ifadelerini kullandı.
Olayın, İsrail polisinin söz konusu köyde ruhsatsız olduğunu iddia ettiği araçlara el koyduğu sırada gerçekleştiğini kaydeden Hezalin, İsrail polisini amcasını öldürmeye çalışmakla suçladı.
Yeğen Hezalin ayrıca, amcasının El-Halil kentindeki el-Mizan Hastanesi'ne kaldırıldığını söyledi.
El Halil kentine bağlı Ummu'l Hayr köyünde yaşayan aktivist Süleyman Hezalin'in, ilerlemiş yaşına rağmen elinde Filistin bayrağıyla İsrail askerlerine karşı gösterdiği direniş hafızalarda hala tazeliğini koruyor.
AA / Qais Omar Darwesh Omar - Son Dakika Haberleri