İspir Belediyesi Koronavirüse karşı seferber oldu İspir Belediyesi ilçede başlattığı dezenfekte çalışmalarını kapsamlı olarak yürütüyor.

İspir Belediyesi ilçede başlattığı dezenfekte çalışmalarını kapsamlı olarak yürütüyor.

Tüm dünyayı etkisi altına alan yeni tip koronavirüse (Covid-19) karşı, İçişleri Bakanlığının 'koronavirüs tedbirleri' genelgesi doğrultusunda, İspir Belediyesi, cadde ve sokakları ilaçlı ve tazyikli su ile yıkayarak başlattığı dezenfekte çalışmalarına, özel kıyafetli ilaçlama ekiplerince dolmuş durakları, toplu ulaşım araçları, taksi durağı, taksiler, okullar, camiler, kamu kurumları, park ve bahçeler ile vatandaşların yoğun olarak kullandıkları kamu alanlarında devam etti.

Tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de koronavirüs vakası kendini hissettirmeye başladığını belirten Belediye Başkanı Ahmet Coşkun, "Devletimiz, Sağlık Bakanlığımız özellikle bu konuda çok ciddi tedbirler aldı. Tüm kurum ve kuruluşlar bu konuda seferber oldular. Adeta ülkemizde bir sağlık seferberliği söz konusu. Biz de bu seferberlik içerisinde kendi yerimizi İspir Belediyesi personeli olarak almış durumdayız. Arkadaşlarımızla birlikte tüm ilçemizde; kurumlarımızda, camilerimizde, insanlarımızın toplu olarak bir arada yaşadığı ve sosyal hayatı paylaştığı tüm mekanlarda, taksilerde ve toplu ulaşım araçlarında biz bu çalışmaları önümüzdeki süreçte kesintisiz devam ettireceğiz. Bugün start verdik. Öncelikle belediye binamızdan başladık. Cenab-ı Hak memleketimizin üzerinden bu sıkıntılı durumu inşallah bertaraf eder. Ama bir gerçek var ki: Tedbir bu virüsten daha büyük. Biz tedbiri aldık. Sonrasını Cenab-ı Allah'a bıraktık. İnşallah üstesinden geleceğiz." İfadelerini kullandı.

Belediye ilaçlama ekibine gerekli uyarılarda da bulunan Başkan Coşkun, "Arkadaşlar kolay gelsin, işiniz zor. İspir'de adım atmadığınız, dokunmadığınız yer kalmaz inşallah. Hadi hayırlısı." diyerek moral desteğinde bulundu. - ERZURUM

Kaynak: İHA