Isparta'da Roma ve Bizans dönemine ait olduğu sanılan 445 obje ele geçirildi
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Isparta'da Roma ve Bizans dönemine ait olduğu sanılan 445 obje ele geçirildi

Isparta'nın Senirkent ilçesinde Roma ve Bizans dönemine ait olduğu değerlendirilen 455 obje ele geçirildi.

31.01.2020 12:10 | Son Güncelleme: 31.01.2020 12:10
Isparta'da Roma ve Bizans dönemine ait olduğu sanılan 445 obje ele geçirildi

'nın ilçesinde ve Bizans dönemine ait olduğu değerlendirilen 455 obje ele geçirildi.


Bir ihbarı değerlendiren İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, tarihi eser kaçakçılığı yaptığı öne sürülen A.M ve M.M'nin üzerinde 445 obje bulundu.

Şüpheliler karakoldaki ifadelerinin ardından serbest bırakıldı.

Malzemeler, Isparta Müze Müdürlüğüne teslim edildi.

Kaynak: AA
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