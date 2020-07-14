Isparta'da otomobil duvara çarptı: 2 yaralı
Isparta'da otomobilin duvara çarpması sonucu 2 kişi yaralandı.
14.07.2020 23:01 | Son Güncelleme: 14.07.2020 23:31
Isparta'da otomobilin duvara çarpması sonucu 2 kişi yaralandı.
Etem Zeki Özalp'ın kullandığı 32 LL 352 plakalı otomobil, Kuleönü beldesi yakınlarında kontrolden çıkarak duvara çarptı.
Kazada sürücü ile otomobildeki Rukiye Özalp yaralandı.
Yaralılar, ihbar üzerine kaza yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince hastaneye kaldırıldı.
Kaynak: AA