İSO Başkanı Bahçıvan: "Yeşil Mutabakat, sürdürülebilir kalkınma için yepyeni bir fırsat"

İstanbul Sanayi Odası (İSO) Yönetim Kurulu Başkanı Erdal Bahçıvan, Avrupa Yeşil Mutabakatı'nın, Türkiye için risk olduğu kadar sürdürülebilir kalkınma için yepyeni bir fırsat olduğunu belirterek, "Yeşil dönüşüme Türk sanayisinin adaptasyonu için tüm kesimlerin ortak çalışması, ülkemizin...

İstanbul Sanayi Odası (İSO) Yönetim Kurulu Başkanı Erdal Bahçıvan, Avrupa Yeşil Mutabakatı'nın, Türkiye için risk olduğu kadar sürdürülebilir kalkınma için yepyeni bir fırsat olduğunu belirterek, "Yeşil dönüşüme Türk sanayisinin adaptasyonu için tüm kesimlerin ortak çalışması, ülkemizin yeni ticaret yarışında hak ettiği yere ulaşmasını sağlayacak." ifadesini kullandı.

İSO'dan yapılan açıklamaya göre, İSO Meclisi'nin mart ayı olağan toplantısı, "Avrupa Yeşil Mutabakatı, Sanayimize Yansımaları ve İSO'nun Sürdürülebilirlik Vizyonu" ana gündemi ile video konferans yöntemiyle gerçekleştirildi.

İSO Yönetim Kurulu Başkanı Bahçıvan, toplantıda yaptığı konuşmada, Avrupa'nın Endüstri 5.0 ile kararlı şekilde yeni bir sanayi stratejisini hayata geçirdiğini belirterek, sürdürülebilir, insan merkezli ve dirençli bir Avrupa endüstrisine geçişte araştırma ve yeniliği merkeze koyarak Endüstri 4.0 yaklaşımını tamamlayacak olan bu yeni stratejinin en önemli bileşeninin Avrupa Yeşil Mutabakatı olduğunu söyledi.

Bahçıvan, "Avrupa Yeşil Mutabakatı, Türkiye için bir risk olduğu kadar sürdürülebilir kalkınma için yepyeni bir fırsat. Yeşil dönüşüme Türk sanayisinin adaptasyonu için tüm kesimlerin ortak çalışması, ülkemizin yeni ticaret yarışında hak ettiği yere ulaşmasını sağlayacak. Sınırda Karbon Düzenlemesi altında AB'ye ödenmesi zorunlu olacak tutarlar, karbon fiyatlama sistemi kurularak Türkiye'de sektörlerin dönüşümü için kullanılabilir." değerlendirmesinde bulundu.

AB'nin, 11 Aralık 2019'da açıkladığı Avrupa Yeşil Mutabakatı ile "2050 yılında iklim-nötr ilk kıta olma" hedefini ortaya koyduğunu belirten Bahçıvan, "Sanayiden finansmana, enerjiden ulaştırmaya uzanan bir dizi alanda AB politikalarında kapsamlı değişiklikler öngören Yeşil Mutabakat, Tek Pazar'ın tesisinden bu yana AB'nin en büyük girişimi olarak nitelendiriliyor. Bu kapsamda, tüketicilerin bilgilendirilmesinden ürün menşesinin takibine kadar birçok alandaki hedeflere ulaşılmasında teknolojik gelişim önemli bir bileşen haline geliyor. AB'nin yeni sanayi stratejisinde, yeşil ve dijital dönüşümün ikiz bir dönüşüm olarak öngörülmesi bile sürdürülebilirlik ve teknolojinin birbiri ile sıkı bağını ortaya koyuyor. Bu gelişmenin çok önemli bir boyutu ise AB, yeşil dönüşüm kapsamında geliştirilecek yeni ürün ve üretim teknolojileri ile ABD ve Çin'e kaptırdığı Ar-Ge liderliğini geri kazanmayı da hedefliyor." ifadelerini kullandı.

"Kamu, sanayi stratejilerini yeşil düzene uygun revize etmeli"

Erdal Bahçıvan, AB başta olmak üzere dünyada hızlanan yeşil dönüşüm sürecine Türk sanayisinin adaptasyonu için tüm kesimlerin bir arada çalışmasının, Türkiye'nin rekabetçi yeni ticaret yarışında hak ettiği yere ulaşmasını sağlayacağına aktararak, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Kamunun bu süreci kolaylaştırmak üzere yapması gerekenlerin başında sanayi stratejilerini yeşil düzene uygun olarak revize etmesi, en kısa sürede sektörel yol haritalarını hazırlaması, uyulacak normları belirlemesi ve eylemlerin hayata geçirilmesini sağlaması gelmektedir. Avrupa Yeşil Mutabakatı, Türkiye için bir risk olduğu kadar sürdürülebilir kalkınmayı hedefleyen bir dönüşümün aracı olabilecek yepyeni bir fırsat da olabilir. Sınırda Karbon Düzenlemesi altında AB'ye ödenmek zorunda kalınacak tutarların, bir karbon fiyatlama sistemi kurularak Türkiye'de sektörlerin dönüşümü için kullanılması, halihazırda farklı isimlerle çevre koruma amacıyla alınan vergilerin de bu amaçla kullanılması mümkündür. Düşük karbon ekonomisine geçişi sağlayacak teknolojilere yatırımı özendiren teşvik mekanizmaları da büyük fayda sağlayacak. Ayrıca, kamu alımlarının da yeşil teknoloji, üretim ve hizmetler üzerinden gerçekleşmesi bu dönüşümü teşvik edecektir."

İSO'dan sürdürülebilirlik konusunda 5 adım

İSO'nun, yeni vizyonunu "sanayi şirketlerimizin, küresel değer zincirinde yüksek katma değer üretmelerine ve rekabetçi sürdürülebilirlik yetkinliklerini artırmalarına destek olmak" şeklinde belirlediğini aktaran Bahçıvan, 5 tematik alanda yürütecekleri sürdürülebilirlik vizyonu hakkında bilgi verdi.

Bahçıvan, şunları kaydetti:

"İlk tematik alanımız olan 'iklim değişikliği ve sürdürülebilir sanayi' alanında, iklim değişikliğinin sektörel etkilerine ve bu etkileri azaltıcı uyum çalışmalarına odaklanacağız. Pandeminin yaralarını sarmaya başladığımız bu günler, lineer ekonomiden döngüsel ekonomiye geçiş için en uygun zaman olduğundan ikinci tematik alanımız 'döngüsel ekonomi'. Üçüncü tematik alan, sürdürülebilir büyümeyi sağlamak için iş hayatında hızlı dönüşüm dalgasının yakalanması önemli olduğu için 'işin geleceği'. Dördüncü tematik alanımız 'güvenli çalışma ortamı', çalışma ortamının güvenli olacak şekilde tasarlanmasına ve odaklanmasına yönelik olacak. Beşinci ve son tematik alanımızı ise sürdürülebilirlik ekonomisi artan bir finansman ihtiyacını da beraberinde getireceği için 'sürdürülebilir finans' olarak belirledik.

İSO Sürdürülebilirlik ve Koordinasyon Şubemiz de dahil, hedeflediğimiz çalışmalar doğrultusunda sanayicilerimizin, akademisyenlerin, kamu ve STK temsilcilerinin katılımıyla oluşturacağımız 'İSO Sürdürülebilirlik Platformumuz', faaliyetlerimiz için stratejik yönlendirmeyi yapmak üzere bir nevi think-tank görevi üstlenecek."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Muhammet Emin Horuz