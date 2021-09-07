İsmail Demir: HAB OSB'de 15 bin kişiye istihdam sağlanacak
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İsmail Demir: HAB OSB'de 15 bin kişiye istihdam sağlanacak

İsmail Demir: HAB OSB'de 15 bin kişiye istihdam sağlanacak
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

İsmail Demir: HAB OSB'de 15 bin kişiye istihdam sağlanacakSAVUNMA Sanayii Başkanı İsmail Demir, Ankara'nın Kahramankazan ilçesinde kurulan Ankara Uzay ve Havacılık İhtisas Organize Sanayi Bölgesi'nde (HAB OSB) 150'si sanayi kuruluşu 300 işletmenin yer almasının planlandığını, yaklaşık 15 bin...

İsmail Demir: HAB OSB'de 15 bin kişiye istihdam sağlanacak

SAVUNMA Sanayii Başkanı İsmail Demir, Ankara'nın Kahramankazan ilçesinde kurulan Ankara Uzay ve Havacılık İhtisas Organize Sanayi Bölgesi'nde (HAB OSB) 150'si sanayi kuruluşu 300 işletmenin yer almasının planlandığını, yaklaşık 15 bin kişiye istihdam sağlanacağını söyledi.

Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, HAB OSB'de düzenlenen müteşebbis heyet toplantısına katıldıktan sonra yeni faaliyete geçen firmaları ziyaret etti. Basın mensuplarına açıklama yapan Demir, "Savunma Sanayii Başkanlığı, Ankara Sanayi Odası, Ankara Valiliği ile Savunma ve Havacılık Sanayii İmalatçılar Derneği ortaklığında kurduğumuz HAB OSB ile uzay ve havacılık sektörüne yönelik yerel ve uluslararası imalat sanayi işletmelerini bir araya getirmeyi hedefliyoruz. 730 hektarlık alana yayılan HAB OSB'de yaklaşık 150'si sanayi kuruluşu olmak üzere 300 işletmenin yer almasını planlıyoruz. Tam olarak faaliyete geçmesiyle yaklaşık 15 bin kişiye istihdam sağlanacak" dedi.

'200'DEN FAZLA FİRMA OLACAK'Sanayi bölgesinde kurulacak TeknoHAB Teknoloji Geliştirme Bölgesi'nin, mevcut örneklerine kıyasla önemli bir farkı olduğunu söyleyen Demir, "Ülkemizde bulunan teknopark yönetici ve işletici şirketleri, üniversite temelli olarak kurulmaktadır. TeknoHAB'ın üniversite temelli olmayan, ortaklık yapısı incelendiğinde, Savunma Sanayii Başkanlığı himayelerinde ve vakıf şirketlerinden oluşan güçlü ortaklık yapısı gereği ihtisaslaşmış bir teknoloji geliştirme bölgesi olmasını gerektiriyor. TeknoHAB, SSB'nin yanı sıra, SSTEK, ASELSAN, TUSAŞ, HAVELSAN, HAB ve Gazi Üniversitesi ortaklık yapısıyla faaliyetlerini sürdürecek. Ayrıca, HAB OSB sınırları içerisinde yer alması nedeniyle 200'den fazla firmanın yer alacak olması, firmaların Ar-Ge departmanlarının TeknoHAB içerisinde yer almalarını mümkün kılmaktadır. Sürekli gelişen ve büyüyen uzay ve havacılık alanında faaliyet gösteren sektör firmalarının çözüm ortağı pozisyonunu doğurmaktadır" diye konuştu.'TAMAMLANMA AŞAMASINDA 45 FABRİKA VAR'

İki kısımda yapımı planlanan alt yapı çalışmalarının birinci kısmını tamamladıklarını söyleyen Demir, "İkinci kısım alt yapı işinde ise yüzde 85 seviyelere ulaştık, bu yıl içinde bitirmeyi planlıyoruz. Bir yandan süren arsa tahsislerinde ise; 152 sanayi parselinden 146'sı tahsis edildi ve yüzde 90 seviyesinde doldu. İçinde çok amaçlı toplantı ve seminer salonlarının bulunduğu, 400 kişilik konferans salonunun yer aldığı içinde bulunduğumuz hizmet binası da kullanıma sunuldu. Bölgemizde sanayicilerimiz tarafından yatırımı yapılıp tamamlanarak üretime geçmiş 7 fabrika, 3'ü tamamlanma aşamasına gelmiş toplamda yatırımı devam eden 45 fabrika bulunuyor. Ayrıca 72 adet ruhsat sürecine girmiş firma bulunuyor" dedi.

İsmail Demir: HAB OSB'de 15 bin kişiye istihdam sağlanacak

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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