İslahiye'de orman yangını
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İslahiye'de orman yangını

GAZİANTEP'in İslahiye ilçesinde, ormanlık alanda çıkan yangında 1 hektarlık alan zarar gördü.

İslahiye'de orman yangını
29.07.2020 22:47 | Son Güncelleme: 29.07.2020 23:02

GAZİANTEP'in İslahiye ilçesinde, ormanlık alanda çıkan yangında 1 hektarlık alan zarar gördü. Ekiplerin alevlere müdahalesi sürüyor.

Ağabey ve İdilli Mahallesi kırsalında bulunan ormanlık alanda akşam saatlerinde yangın çıktı. Çıkış nedeni henüz bilinmeyen ve rüzgarın da etkisiyle büyüyen yangına ihbar üzerine gelen ekipler müdahale etti. Havanın kararması ve ekiplerin yetersiz kalması üzerine Gaziantep, Kahramanmaraş ve Kilis Orman İşletme müdürlüklerine bağlı 45 işçi, 15 arasöz, 5 su tankı, 5 iş makinesinin katıldığı çalışmayla kısmen kontrol altına alınan yangına müdahale devam ediyor.


Kaynak: DHA

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