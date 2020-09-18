İslahiye'de Kovid-19 tedbirleri denetlendi
Gaziantep'in İslahiye ilçesinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında maske ve mesafe denetimleri sürüyor.
18.09.2020 15:05 | Son Güncelleme: 18.09.2020 15:08
Gaziantep'in İslahiye ilçesinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında maske ve mesafe denetimleri sürüyor.
İlçe Salgın Denetim Merkezi (İSDEM) tarafından pazarlar, iş yerleri, marketler, toplu taşıma araçları, alışveriş alanları, lokantalar, kafeteryalar ve taksilerde denetimler gerçekleştirildi.
Vatandaşlara Kovid-19 tedbirleri hatırlatılarak kurallara uymaları istendi.
Kaynak: AA