İslahiye'de Kovid-19 tedbirleri denetlendi
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İslahiye'de Kovid-19 tedbirleri denetlendi

Gaziantep'in İslahiye ilçesinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında maske ve mesafe denetimleri sürüyor.

İslahiye'de Kovid-19 tedbirleri denetlendi
18.09.2020 15:05 | Son Güncelleme: 18.09.2020 15:08

Gaziantep'in İslahiye ilçesinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında maske ve mesafe denetimleri sürüyor.

İlçe Salgın Denetim Merkezi (İSDEM) tarafından pazarlar, iş yerleri, marketler, toplu taşıma araçları, alışveriş alanları, lokantalar, kafeteryalar ve taksilerde denetimler gerçekleştirildi.

Vatandaşlara Kovid-19 tedbirleri hatırlatılarak kurallara uymaları istendi.

Kaynak: AA

AA Editörü - Zekeriye Şimşek
Zekeriye Şimşek
AA Editörü
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