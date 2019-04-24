İş Sağlığı ve Güvenliği Projesi Slovenya'da

Avrupa Birliği Eğitim ve Gençlik Programları Merkezi Başkanlığı tarafından Erasmus+ Mesleki Eğitim Stratejik Ortaklıklar kapsamında finanse edilen ve Gaziantep Üniversitesi'nin koordinatörlüğünü üstlendiği "İş Sağlığı ve Güvenliği Profesyonelleri için İş Sağlığı ve Güvenliği Üzerine Uygulanabilir Bir Müfredat Oluşturma" isimli projenin dördüncü ulus ötesi toplantısı Slovenya'nın Novo Mesto şehrinde gerçekleştirildi.

Ev sahipliğini proje ortaklarından Faculty of Health Sciences Novo mesto'ın üstlendiği ulus ötesi toplantıya Gaziantep Üniversitesini temsilen, proje koordinatörlerinden Dr. Öğr. Üyesi Filiz Çayırağası ve Öğr. Gör. G. Günbala Güven katıldılar. Toplantıya ayrıca İspanya, Almanya ve Polonya'dan proje ortakları da iştirak ederek, iş sağlığı ve güvenliği alanında yapılan çalışmalar ve projenin yaygınlaştırma değerlendirmelerde bulundular.

Projenin dördüncü ulus ötesi toplantının ana gündemini, projenin başlangıcından itibaren yapılan tanıtım ve yaygınlaştırma faaliyetlerinin detaylı bir şekilde sunumu oluşturduğunu belirten Dr. Öğr. Üyesi Filiz Çayırağası sözlerine şöyle devam etti: "Bu toplantı projemize oldukça önemli çıktılar sağlamıştır. Ortaklar, projenin başlangıcından itibaren ülkelerinde proje kapsamında yaptıkları tüm tanıtım ve yaygınlaştırma faaliyetlerini sunarak projemize olan desteklerini bizlerle paylaşmışlardır."

Gaziantep Üniversitesinin koordinatörlüğünde yürütülen Avrupa Birliği projesi yoluyla, tüm dünyada önemli hale gelen iş sağlığı ve güvenliği konusunda bilinç oluşturmayı hedeflediklerini belirten Çayırağası, "Ulus ötesi proje ortaklarımız, iş sağlığı ve güvenliği kültürünün yerleşmesi için gerçekleştirdiğimiz bu projenin çeşitli tanıtım kanallarıyla duyurulmasına öncülük etmişlerdir. Ortakların kurumsal sosyal medya hesapları, basın bültenleri, televizyon programları, sempozyum ve konferanslarda yaptıkları sunumlar ile çeşitli yaygınlaştırma faaliyetleri proje çıktılarının ve çalışmalarının duyurulmasının hem ülkemiz politikaları hem de projemizin ilerleyebilmesi için önemlidir" dedi.

Öğr. Gör. G. Günbala Güven ise toplantının projeye yaptığı katkıların çok önemli olduğuna vurgu yapıp şunları ifade etti:

"Toplantının gerçekleştirildiği Slovenya'nın Novo Mesto şehrinin nüfusu az olmasına rağmen iş sağlığı ve güvenliği alanında oldukça gelişmiş olduğunu gördük. Özellikle teknik gezilerde edindiğimiz bilgi ve tecrübeler projemizin çıktılarına önemli ölçüde katkı sağlayacaktır."

Şehrin önde gelen hastanelerinden Novo Mesto General Hospital'a yaptıkları ziyaret sırasında iş sağlığı ve güvenliğinin yasal ve teknik uygulamaları hakkında bilgi edindiklerine değinen Öğr. Gör. Güven, "Bir diğer teknik gezi durağımız olan geri dönüşümün tesisi CeROD Atık Merkezinde gerçekleştirildi. Burada yaptığımız incelemeler neticesinde edinilen bilgilerin uygulamadaki boşlukları doldurabilmek adına faydalı olacağınız düşünüyoruz" dedi.

Toplantı hazırlanan toplantı sonuç metninin tüm katılımcılar tarafından imzalanmasıyla ve sertifika töreniyle sona erdi. - GAZİANTEP

Kaynak: İHA