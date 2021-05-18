İrlandalı milletvekili, ülkesindeki İsrail büyükelçisinin sınır dışı edilmesini istedi
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İrlandalı milletvekili, ülkesindeki İsrail büyükelçisinin sınır dışı edilmesini istedi

İrlandalı milletvekili, ülkesindeki İsrail büyükelçisinin sınır dışı edilmesini istedi
Anadolu Ajansı / Zuhal Demirci - Haberler | Güncel

İrlandalı milletvekili Gino Kenny, İsrail'in Filistinlilere yönelik saldırılarına tepki göstererek, İsrail'in Dublin Büyükelçisi Ophir Kariv'in sınır dışı edilmesi için hükümete çağrıda bulundu.

İrlandalı milletvekili Gino Kenny, İsrail'in Filistinlilere yönelik saldırılarına tepki göstererek, İsrail'in Dublin Büyükelçisi Ophir Kariv'in sınır dışı edilmesi için hükümete çağrıda bulundu.

Kenny, İrlanda Parlamentosunda yaptığı konuşmada, İsrail'in Gazze'deki sivilleri hedef alan saldırılarına karşılık İsrailli Büyükelçi Kariv'in sınır dışı edilmesi gerektiğini belirtti.

Filistin halkına verdiği desteği daha önce de birçok kez dile getiren Kenny, "İrlanda hükümeti için kelimelerin ötesine geçme zamanı. Eylemde bulunmaları gerekiyor. Bu eylem de İsrailli büyükelçiyi sınır dışı etmek." ifadesini kullandı.

Sadece İsrail'e değil, tüm dünyaya Filistin halkına yönelik bu suçların cezasız kalmayacağına dair bir mesaj gönderebileceğini vurgulayan Kenny, "İsrail büyükelçisini sınır dışı etme ve Filistin halkıyla dayanışma gösterme zamanı ne zaman?" dedi.

Kenny, Twitter'dan yaptığı paylaşımda da şu ifadelere yer verdi:

"Son 8 günde 200 Filistinli, İsrail tarafından öldürüldü. Bunların 60'ı çocuktu. İsrail savaş suçları işlerken biz duramayız. Konuşmak için yeterince zaman harcadık. Harekete geçme zamanı. İsrail büyükelçisini sınır dışı etmeli ve Apartheid İsrail'i boykot etmeliyiz."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Zuhal Demirci

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