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İran uyruklu 3 şüphelinin tırnakçılık yöntemiyle hırsızlık anı kamerada

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

İran uyruklu 3 şüphelinin tırnakçılık yöntemiyle hırsızlık anı kamerada Adana'dan Antalya'ya tırnakçılık için geldiler, yakayı ele verdiler Antalya'da 3 iş yerinden tırnakçılık yöntemiyle para çaldıkları belirlenen İran uyruklu, 3 şüphelinin içinde bulunduğu otomobil, polisin kovalamacası...

ADANA (İHA) - İran uyruklu 3 şüphelinin tırnakçılık yöntemiyle hırsızlık anı kamerada

Adana'dan Antalya'ya tırnakçılık için geldiler, yakayı ele verdiler

ANTALYA - Antalya'da 3 iş yerinden tırnakçılık yöntemiyle para çaldıkları belirlenen İran uyruklu, 3 şüphelinin içinde bulunduğu otomobil, polisin kovalamacası sonucu yakalandı. Kilometrelerce süren kovalamaca Kültür Mahallesi ara sokaklarda kelepçeyle son bulurken, şüphelilerinden birinin döviz bürosundan tırnakçılık yaptığı anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

İran uyruklu 4 kişi Adana'dan kiraladıkları 01 AHV 393 plakalı otomobille Antalya'nın Aksu ilçesindeki Kundu Turizm Merkezi'ne geldi. Burada özellikle döviz bürolarını gözlerine kestiren şüphelilerinden 2'si otomobil içinde beklerken, 2'si iş yerine girip 100 dolar bozdurmak istedi. Şüpheliler para bozdurma bahanesiyle çalışanı oyalayıp "tırnakçılık" yöntemiyle para çalıp, hızla bölgeden uzaklaştı. Hırsızlık olduğunu farkeden çalışan durumu hemen 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. Benzer 3 ihbarın daha gelmesiyle Asayiş Şube Müdürlüğü Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri geniş çaplı inceleme başlattı. Bölgedeki güvenlik kameralarından aracın plakasını belirleyen ekipler, şüpheli aracı takibe aldı. Adana'dan kiralandığı belirlenen otomobilin Antalya Havalimanı civarında görülmesi üzerine ekipler şüphelileri yakalamak için harekete geçti. Polisin 'dur' ihtarına uymayan şüpheliler Gazi Bulvarı'ndan, Dumlupınar Bulvarı'na kadar kaçtı. Tüm kavşakların kapatıldığını gören şüpheliler, yan yoldan Kültür Mahallesi'ne giriş yaptı. Kafeler caddesine giren araç, önü kesilmek suretiyle durduruldu. Araçtan indirilen 4 şüpheli kelepçelenip gözaltına alındı. Şüphelilerin birine yere yatırılıp kelepçe takıldı. Yolun ortasında kalan otomobil ise çekiciyle otoparka çekildi. A.P.M ifadesinin ardından serbest bırakılırken, gözaltına alınan H.M, M.N. ve E.M'nin emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edileceği öğrenildi.

Öte yandan şüphelilerin 2'sinin bir döviz bürosunda gerçekleştirdiği hırsızlık güvenlik kamerasına yansıdı. 100 dolar bozdurmak için ofise giren şüphelinin kadın çalışanı oyalayıp ve elindeki paralara dokunarak tırnakçılık yöntemiyle 200 Avro'yu aldığı anlar görüntülere yansıdı.

İran uyruklu 3 şüphelinin tırnakçılık yöntemiyle hırsızlık anı kamerada

İran uyruklu 3 şüphelinin tırnakçılık yöntemiyle hırsızlık anı kamerada

İran uyruklu 3 şüphelinin tırnakçılık yöntemiyle hırsızlık anı kamerada

İran uyruklu 3 şüphelinin tırnakçılık yöntemiyle hırsızlık anı kamerada
İhlas Haber Ajansı / İsa Akar - Son Dakika Haberleri
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