İran'da Azrail kostümlü koronavirüs uyarısı İran'ın Huzistan eyaletine bağlı Hürremşehr kentinde bir grup belediye çalışanı, yeni tip koronavirüsle (Covid-19) mücadeleye dikkati çekmek için Azrail'i temsil eden kostümlerle çarşıda dolaşarak insanları uyardı

İran'ın Huzistan eyaletine bağlı Hürremşehr kentinde bir grup belediye çalışanı, yeni tip koronavirüsle (Covid-19) mücadeleye dikkat çekmek için Azrail'i temsil eden kostümlerle çarşıda dolaşarak insanları uyardı.

Sosyal medyada yer alan görüntülere göre, Hürremşehr'deki Sefayi Çarşısı'nda üstünde "Korona" yazılı Azrail'i temsil eden kostümler giyen bir grup belediye çalışanı halka megafonla sosyal mesafe ve izolasyonun önemini anlattı. Euronews.com'da Görüntüle